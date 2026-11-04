Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen teklifin 4'üncü maddesine göre, Türk Kızılayın hak ve muafiyetleri de hüküm altına alınıyor.

Buna göre, afet ve acil durumlar ile afetlere hazırlık ve olağanüstü dönemlerde, ulusal afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi, tedarik güvenliğinin sağlanması, müdahale süreçlerinin hızlandırılması, ihtiyaç ve mağduriyetlerin giderilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, Türk Kızılay ile Türk Kızılayın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iktisadi işletmeleri, iştirakleri veya şirketleri tarafından bizzat üretilen ilk yardım hizmetleri, afet lojistik hizmetleri ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetler stratejik nitelikte alım kapsamında değerlendirilecek. Bu alımlar, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan Türk Kızılaydan veya Türk Kızılayın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iktisadi işletmelerinden, iştiraklerinden veya şirketlerinden temin edilebilecek. Bu alımlar afetin veya olağanüstü durumun kapsamı, aciliyeti ve ihtiyaç düzeyi dikkate alınarak şeffaflık, rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde ilgili bakanlık ile Türk Kızılay arasında yürütülecek koordinasyon ve protokoller çerçevesinde yapılacak.

Genel Kurulda, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Yurt içinde, en az ulusal kapasitede müdahaleye ihtiyaç duyulan seviyelerde yangın, sel, deprem gibi afetlerin ve acil durumların yaşandığı zamanlar ile olağanüstü dönemlerde, Türk Kızılay ile Türk Kızılayın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iktisadi işletmeleri, iştirakleri veya şirketlerinin ilk yardım, afet lojistik ve geçici barınmaya yönelik bizzat ürettiği ürün ve hizmetlerin gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine teslim ve sunumu ancak Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yapılacak" hükmü eklendi.

Kamu kurum ve kuruluşları, Taşıt Kanunu kapsamındaki taşıtlar hariç olmak üzere, uygun görülen taşınır mallarını ilgili mevzuat hükümlerine göre Türk Kızılaya tahsis edebilecek. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlarda bulunan makine, teçhizat, gereç ve benzeri taşınır mallardan uygun görülenler, kamu yararı kapsamında ve ilgili mevzuata uygun olarak Türk Kızılaya bedelsiz devredilebilecek.

İhtiyaç sahibi kişilere yapılacak yardımlarda mükerrerliğe yol açmamak ve daha fazla kişiye yardım ulaştırabilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan sosyal yardımlara ilişkin veriler, yapılacak protokolle Türk Kızılaya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilecek. Bu kapsamda yapılacak veri erişimleri, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilen kişilerce yapılacak.

Dernek, Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'daki hükme göre düzenlenen cezaevi yapı harcından muaf tutulacak.

Türk Kızılay tarafından kamuya ait sağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversitelerine ait sağlık hizmet sunucularına temin edilen kan bileşenlerinin bedelleri, bu kurumlarla yapılan sözleşmeler uyarınca kan bileşenlerinin tesliminden sonra, sözleşme gereğince belirtilen ödeme tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Türk Kızılaya aktarılacak ve ilgili sağlık hizmeti sunucusunun alacaklarından mahsup edilecek.

Dernek tarafından kuruluş amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, ticari amaç güdülmeksizin ithal edilen bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama testleri ile ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

Bu hüküm kapsamındaki alet, cihaz, madde ve testler, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemeyecek, teminat olarak gösterilemeyecek, kiralanamayacak, devredilemeyecek, satılamayacak veya muafiyet amacı dışında kullanılamayacak. Aksine işlem yapılması halinde söz konusu eşyanın gümrük vergileri Gümrük Kanunu hükümlerine göre tahsil olunacak. Bunların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde, muafiyetten faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlara belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dışında kullanılması gümrük idaresinden izin alınmak koşuluyla mümkün olacak. Bu durumlarda bunlara yönelik gümrük vergileri aranmayacak.

Öte yandan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kızılay Haftası'nı kutlayarak, "Güçlü toplumlar dayanışmayla ayakta durur. Dayanışmanın sembolü Türk Kızılayımızın çalışmalarını gururla takip ediyoruz. Bu vesileyle Türk Kızılay Başkanımız Prof. Dr. Sayın Fatma Meriç Yılmaz ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Genel Kurulda kanun teklifinin 5. maddesine ilişkin Yeni Partinin önergesinin görüşmeleri sırasında yoklama talep edildi. Yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA