Türk Hava Kuvvetleri, Afganistan'a İnsani Yardım Gönderdi

Türk Hava Kuvvetleri, Afganistan'a İnsani Yardım Gönderdi
Bakanlık açıklamasında, "Afganistan'da meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağıyla bölgeye ulaştırılarak yetkililere teslim edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
