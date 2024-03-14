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Bağdat'taki güvenlik zirvesinden ilk kare! Masada kritik başlıklar var

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Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı görüşme başladı. Zirvenin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları var.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile güvenlik odaklı görüşmeler için Bağdat'a geldi. Türk heyetini, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin karşıladı.

BASRA KÖRFEZİ'NDEN TÜRKİYE'YE TİCARİ YOL

Masada, terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar var. Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.

IRAK-TÜRKİYE PETROL HATTI İÇİN YENİ SAYFA

Bağdat'taki güvenlik zirvesinde ayrıca enerji konuları da masaya yatırılacak. Bu çerçevede Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara sevk edilmesiyle Irak-Türkiye petrol hattının yeniden sevkiyata başlaması değerlendirilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Hakan Fidan Türkiye Bağdat Irak Güvenlik Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Hülagü Han:

seçim çalışma görüntüleri tüm hızıyla devam ediyor gabardan da kareler bekliyoruz karadeniz doğalgaz hattından da kareler bekliyoruz

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haksız mıyım:

inşallah bu yaz terör tamamen biter.

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