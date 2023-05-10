Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Artık bir değişim şart. Yeni, dinamik, enerji dolu, liyakat sahibi insanlar bu ülkeyi yönetmek zorunda. Aramıza ekilen nifak tohumlarını yeşermeden kurutmak zorundayız. Hepimiz daha iyi bir dünyada çocuklarımızı özgürlük ve barış içerisinde yaşatabiliriz. 14 Mayıs bunun öncüsü olacak" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Başkan Çetin Akın, "Artık bir değişim şart. Yeni, dinamik, enerji dolu, liyakat sahibi insanlar bu ülkeyi yönetmek zorunda. Aramıza ekilen nifak tohumlarını yeşermeden kurutmak zorundayız. Hepimiz daha iyi bir dünyada çocuklarımızı özgürlük ve barış içerisinde yaşatabiliriz. 14 Mayıs bunun öncüsü olacak" dedi.

Başkan, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Saadet Partisi Turgutlu İlçe Başkanı İsmail Özdemir, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte; Acarlar, Altay Mahalleleri ve Sevinç Parkı'na yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları ve talepleri dinleyen Akın ve beraberindeki heyet, çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin ve esnafın ilgisiyle karşılaşan Akın, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Biz, 14 Mayıs'ta bir seçim yapacağız, savaş yapmayacağız. 15 Mayıs sabahı uyandığımızda hep beraber yine çay içeceğiz, aynı havayı teneffüs edeceğiz. Çocuklarımız aynı okullara gidecek. Aynı sokaklarda gezeceğiz, aynı dükkanlardan alış veriş yapacağız. 21 yıldan beri kan üzerinden, din üzerinden siyaset yaptıkları için sermayeleri tükendi, başka sermaye kalmadı; iflas ettiler. Bizim siyasi farklılıklarımız zenginliklerimiz olmalı. Kavgayla nereye kadar gideceğiz, neyin kavgasını yapacağız? Genel Başkanımızın söylediği gibi iki kırmızı çizgimiz var; bir tanesi vatan, bir tanesi bayrak. Biz kavga edeceksek vatan, bayrak, kardeşlik için kavga edeceğiz. Müslüman'ın ağzından kötü söz çıkar mı, Müslüman, Müslüman'a taş atar mı? Kapımıza gelene 'Sen AKP'li misin, MHP'li misin? Türk müsün, Kürt müsün? Kadın mısın, erkek misin? Alevi misin, Sünni misin' demedik. Biz yaratanı yaratandan ötürü seven insanlarız. Nedir bu ayrı gayrı? Hepimizin iddiası daha iyi yöneteceğimiz konusunda. Kazandığımız yerel iktidarlarda İstanbul, Ankara, Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu'da nasıl yönetiyorsak bu ülkeyi onlardan çok daha güzel yönetebiliriz. Biz çalmıyoruz, biz hırsız değiliz."

Konuşmasında değişimin şart olduğunun da altını çizen Akın, şöyle devam etti:

"Onlar yoruldular, bizi yordular. Onlar yoruldular, sizi yordular. Artık bir değişim şart. Yeni, dinamik, enerji dolu, liyakat sahibi insanlar bu ülkeyi yönetmek zorunda. Aramıza ekilen nifak tohumlarını yeşermeden kurutmak zorundayız. Kurutamazsak en büyük tehlike o. Birbirimize; 'sen o'sun, bu'sun' dediğimiz zaman bu iş çığırından çıkmıştır ve önüne geçilemez. Hepimiz daha iyi bir dünyada çocuklarımızı özgürlük ve barış içerisinde yaşatabiliriz. 14 Mayıs bunun öncüsü olacak. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. 14 Mayıs'ta verecek olduğunuz oylar çok önemli. Bizim kararımız bundan sonraki hayatımızda çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizin, nasıl bir dünyada yaşayacağımızın habercisi olacak. Bayrak inmez, ezan susmaz. Bayrağı indirtmeyiz, ezanı susturtmayız, kimsenin şüphesi olmasın. Bu vatanın kılını verdirtmeyiz. Bir oy Kemal Dede'nize, Kemal Amca'nıza, Kemal Ağabey'inize, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne."