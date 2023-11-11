Tunus'ta Filistin'e destek gösterisinde İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın çıkarılması çağrısı yapıldı

Tunus'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın çıkarılması çağrısı yapıldı.

Filistin Direnişini Destekleme Komitesinin çağrısı üzerine başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Fransız büyükelçiliğinin de yer aldığı caddede düzenlenen gösteride, Fransa'nın İsrail'in saldırılarını desteklemesi protesto edildi.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, "Halk normalleşmeyi suç saymak istiyor", "Uzlaşma yok (İsrail'i) tanıma yok", "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız" sloganları attı.

Gösteriye katılan Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyir el-Megzavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından Filistin halkına karşı yürütülen iğrenç suçlar ve kitlesel katliamlar karşısında sessiz kalmak imkansız. Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına karşı sessiz kalınmasını kınıyorum." dedi.

İsrail'in, zulmünü yaralılarla dolu hastaneleri bombalama noktasına kadar getirdiğini vurgulayan Megzavi, "Dünyadaki tüm özgür insanları direnişe destek vermeye, Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatmayı kaldırmaya ve yardım sağlamaya çağırıyorum. Ayrıca İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını destekleyen Fransa ve ABD'yi kınıyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.