Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığı

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sarf ettiği "Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular." sözleri tepki çekti. Soyer'e yüklenen MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. Binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.

SOYER'DEN OSMANLI DEVLETİ'NE YÖNELİK İFADELER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak konuşma yaptı. Soyer, renkli görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Soyer yaptığı konuşmada "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." dedi.

TEPKİ TOPLADI

Bu sözler sosyal medyada tepki çekerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da " İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İFLAH OLMAZ BİR CAHİLLİK, TEDAVİSİ İMKANSIZ DEVŞİRME HASTALIĞI

Mhp lideri Devlet Bahçeli ise Soyer'e zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: ŞUURSUZLUK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tepki paylaşımında şunları söyledi: "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

İlgili Haberler