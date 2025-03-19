Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı olarak sona erdirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

TRUMP İLE ZELENSKİY TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray, Zelenskiy'nin 11 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantının, Ukraynalı ve ABD'li yetkililer arasında güçlü bir diplomatik iş birliği oluşturduğunu belirttiğini ve Başkan Trump'a sürece sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettiğini aktardı. Görüşmede, savaşın sona erdirilmesi için atılan diplomatik adımların kritik öneme sahip olduğunun vurgulandığını ifade eden Beyaz Saray, üst düzey temasların devam etmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldığını aktardı.

"TRUMP'IN LİDERLİĞİNDE BARIŞ SAĞLANABİLİR"

Zelenskiy'nin ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiğini belirten Beyaz Saray, Zelenskiy'nin özellikle Trump döneminde Ukrayna'ya sağlanan Javelin füzelerinin ülkenin savunma kapasitesine büyük katkı sunduğunu ifade ettiği aktarıldı. Beyaz Saray, liderlerin, ABD ve Ukrayna'nın savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğini ve Trump'ın liderliğinde barışın sağlanabileceğini vurguladığını aktardı.

Zelenskiy'nin Patriot hava savunma sistemleri başta olmak üzere ek hava savunma ekipmanlarına duyulan ihtiyacı dile getirdiğini belirten Beyaz Saray, Ukrayna'nın sivillerini koruma noktasında daha fazla destek beklediğini aktararak, Başkan Trump'ın Avrupa'daki mevcut sistemlerin Ukrayna'ya tedarik edilmesi konusunda iş birliğine açık olduğunu ifade ettiğin belirtti.

TRUMP, PUTİN'LE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYE DAİR BİLGİ VERDİ

Trump'ın görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesine ilişkin Zelenskiy'e bilgi verdiğini ifade eden Beyaz Saray, liderlerin Kursk bölgesindeki mevcut durumu gözden geçirdiğini ve savaş alanındaki gelişmelerin detaylı şekilde değerlendirilmesi için savunma yetkilileri arasında bilgi paylaşımının devam edeceğini belirttiğini aktardı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Görüşmede ayrıca, kısmi bir enerji ateşkesi üzerinde mutabakata varıldığı ifade eden Beyaz Saray, teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Karadeniz'de deniz ateşkesi ve enerji altyapısının korunmasını içeren bir anlaşma üzerinde çalışacağını bildirdi. Beyaz Saray, liderlerin bu adımın savaşın tamamen sona erdirilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından kritik bir başlangıç olabileceğini belirttiğini ifade etti.

TRUMP, UKRAYNA'NIN ENERJİ TESİSLERİNE SAHİP OLMAK İSTİYOR

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Ukrayna'nın enerji güvenliği konusunda ABD'nin daha fazla destek sağlayabileceğini kaydettiğini ve Ukrayna'daki enerji altyapısının korunmasının bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladığını belirtti. Beyaz Saray, Trump'ın ABD'nin Ukrayna'nın enerji tesislerine sahip olmasının, altyapıyı korumak için en iyi yol olacağına inandığını belirtti.

Zelenskiy'nin savaş esirlerinin değişimi ve Ukrayna'dan kaçırılan çocuklar da dahil olmak üzere insani krizlerin çözümüne yönelik adımların hızlandırılması gerektiğini dile getirdiğini ifade eden Beyaz Saray, Zelenskiy'nin savaş sırasında kaybolan Ukraynalı çocukların ailelerine kavuşturulmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirttiğini aktararak, Başkan Trump'ın bu konuda uluslararası diplomasi yoluyla çalışmaların sürdüğünü ifade ettiğini ve tüm tarafların esir takası ve insani yardımlara erişim konularında çaba göstermesi gerektiğini vurguladığını açıkladı.

Liderlerin danışmanlarına kısmi ateşkesin uygulanması ve genişletilmesine yönelik teknik müzakerelerde hızlı ilerleme sağlanması talimatını verdiğin ifade eden Beyaz Saray, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin devam edeceğini ve diplomatik çabaların artırılacağı vurguladı.