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Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray'da Kriz Yarattı

Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray'da Kriz Yarattı
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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki Beyaz Saray'daki toplantıda yaşanan hararetli tartışma, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. İki lider arasındaki kavga, barış umutlarını paramparça ederken, birçok medya organı skandalı manşetlerine taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşme sırasında çıkan kavga, "Barış umutları paramparça", "Kavga Sarayı", "Oval Ofis'te kriz", "Ukrayna tuzağa düştü", "Trump, Zelenskiy'i kovdu!", "Trump Zelenskiy'i aşağıladı!", Trump ve Avrupalılar büyük bir bölünme döneminde" manşetleriyle Avrupa'dan Asya'ya dünya basınında geniş yankı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da kameralar önünde gerçekleştirdiği görüşmede yaşadığı hararetli tartışma, dünya gündemindeki yerini koruyor. İki lider arasında yükselen tansiyon, Zelenskiy'e yönelik "nankörlük" ve "saygısızlık" suçlamaları ile birlikte kavgaya dönüştü. Eşine az rastlanır diplomatik skandal, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Daily Mirror: "Barış umutları paramparça"

İngiliz "She Sun" gazetesi, gelişmeyi "The Fight House" (Kavga Sarayı) manşeti ve ABD Başkanı Trump'a atfedilen, "Anlaşma yok, çık dışarı" ifadeleriyle servis etti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerden Daily Telegraph, "Anlaşma yapmazsan biz yokuz" manşetiyle çıktı. Daily Mirror gazetesi ise, "Barış umutları paramparça: Şok ve Savaş" manşetiyle yayınladığı haberinde Zelenskiy'e tuzak kurulduğu iddiasına yer verdi ve ABD Başkanı Trump'ı "zorba" olarak nitelendirdi.

İngiliz The Times gazetesi "Oval Ofis'te kriz" manşetiyle çıkarken, Daily Express gazetesi, "Kavga, Trump'ın barış görüşmelerini krize soktu" başlığını kullandı.

Liberation: "Ukrayna tuzağa düştü"

Fransız Le Figaro gazetesi, tarihi anları "Donald Trump ve Avrupalılar büyük bir bölünme döneminde" manşetiyle verdi. Liberation gazetesi ise haberi, "Ukrayna tuzağa düştü: Trump, Zelensky'ye hakaret etti ve onu Beyaz Saray'dan kovdu" manşetiyle gördü.

"Skandalla sona erdi"

Alman Bild gazetesi, "Trump, Zelenskiy'i kovdu!" manşetiyle çıkarken, Allgemeine Zeitung gazetesi, "Zelenskiy'in Trump ziyareti benzeri görülmemiş bir skandalla sona erdi" başlığını kullandı.

"Trump Zelenskiy'i aşağıladı"

İspanyol El Pais gazetesi, "Trump, Zelenskiy'i aşağıladı!" manşetiyle çıktı. Önde gelen İspanyol gazetelerinden El Mundo ise bugünkü nüshasında, "Trump, Zelenskiy'e tuzak kurdu ve Putin'in elini güçlendirdi" başlıklı habere yer verdi.

Rus medyası

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, "Zelenskiy, söz kesti, sataştı ve basına kaba davrandı" başlığına yer verirken, Rusya'da devlete ait medya organlarından Ria Novosti, haberi "Zelenskiy'in Beyaz Saray'da kendisi kaybetmesi, Ukrayna Meclisini şok etti" başlığı ile gördü.

Balkanlar

Sırp "Politika" gazetesinin dijital portalı, "Zelenskiy, Beyaz Saray'dan atıldı" başlıklı bir haber yayınlarken, ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Beyaz Saray'da yaşanan olay, dünyada tamamıyla yeni bir bölünmeye işaret ediyor" açıklamasına yer verdi. Bosna Hersek'te yayın yapan Avaz gazetesine ait dijital portal ise gelişmeyi, "Washington'da skandal: Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etti, basın toplantısı iptal edildi" başlığıyla duyurdu.

Asya

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Oval Ofis'te yaşananları "Trump ve Zelenskiy, Beyaz Saray'daki bağrışma krizinin ardından maden anlaşmasının imzalanmasını iptal etti" başlığıyla gördü. Japonya'nın resmi haber ajansı NHK, haberi "Trump ve Zelenskiy, madenler konusunda anlaşma sağlayamadı" başlığıyla duyurdu. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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