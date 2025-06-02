Trump, Putin ve Zeleneskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık

Trump, Putin ve Zeleneskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme önerisine dair soru üzerine Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi.

Leavitt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki teklifini destekleyen Trump'ın liderler düzeyinde bir görüşmenin barış sürecine katkı sağlayabileceğine inandığını aktardı.

"Başkan Trump'ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük"

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yeniden başlayan görüşmelere değinen Leavitt, "Bugün Başkan Trump'ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük. Ancak bu savaş, müzakere masasında sonlanmalı. Başkan, bunu hem kamuoyuna açık hem de özel olarak iki tarafa da çok net bir şekilde ifade etti" dedi.

Ukrayna'nın dün Rusya'daki hava üslerine düzenlediği dron saldırılarına da değinen Leavitt, "Başkan'ın tepkisi netti. Çok fazla insan öldü. Bu savaşın her iki taraf için de acımasız geçtiğini düşünüyor ve artık sona ermesi gerektiğine inanıyor" dedi.

"Avrupa Birliği, Başkan Trump'ın tehdidi sayesinde masaya oturdu"

Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin sorulara yanıt veren Leavitt, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergisi baskısının sonuç verdiğini belirterek, "Avrupa Birliği, Başkan Trump'ın tehdidi sayesinde masaya oturdu. Şimdi heyetimizle iyi niyetli bir şekilde müzakere yürütüyorlar. Bu nedenle, tarafların bir anlaşmaya varacağından umutluyuz" dedi.

Leavitt, ayrıca ABD'nin yalnızca AB değil, dünyadaki birçok ülkeyle adil ticaret anlaşmaları yapma hedefinde olduğunu ve bu yönde müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. ABD kamuoyunda gündem olan "uyuyan hücreler" konusuna da değinen Leavitt, Trump yönetiminin bu konuda alarma geçtiğini belirterek, "Önceki yönetim döneminde çok sayıda terörist ve yasadışı göçmenin ülkeye girmesi endişe verici. Bu nedenle İç Güvenlik Bakanlığı, bu kişilerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Trump-Xi görüşmesi bu hafta gerçekleşebilir

Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında planlanan görüşmeye değinen Leavitt, "İki liderin bu hafta görüşeceğini teyit edebilirim. Her zaman olduğu gibi, böyle görüşmeler dikkatle planlanır. Başkan Trump, bu diyaloğun hem Çin'le ilişkiler hem de küresel istikrar için önemli olduğuna inanıyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı

Formasını giymek istediği takımı ismini vererek açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Başakşehir, Piatek'in Al Duhail'e transferini açıkladı

Resmen açıklandı! Süper Lig'in yıldızı Katar'a transfer oldu
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
A Milli Takım'da 3 isim kadrodan zorunlu olarak çıkarıldı

A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.