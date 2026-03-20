Trump: '(İran'da) Daha uzun süre kalırsak ülkelerini yeniden inşa edemeyecekler'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD merkezli MS Now'a verdiği röportajda Trump, ABD'nin saldırılarının birincil amacının İran'daki rejimin devrilmesi olmadığını hatırlattı. ABD Başkanı, ülkesinin İran'da yönetimin kimde olacağına "muhtemelen" etkide bulunabileceğini ancak bunun öncelikli meselesi olmadığını ifade etti. Trump, "Asıl önemli olan, nükleer silaha sahip olmamalarıdır" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlediği 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' ile "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığı" söylemini tekrarlayan Trump, diğer yandan İran'ın hala zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu savundu. Trump, "Sanırım şu an ayrılabilirim ve İran'ın yeniden inşası 10 yıllarını alır. Ama bunun kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer daha uzun kalırsak, ülkelerini asla yeniden inşa edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"(NATO müttefikleri) Bizim bir şeye ihtiyacımız olduğunda yoklar"

NATO müttefiklerine ilişkin hoşnutsuzluğuna da değinen Trump, Hürmüz Boğazı'nı savunma çağrılarına olumlu cevap vermeyen Avrupalı müttefikler hakkında ne hissettiği sorusuna "İyi değil" yanıtını verdi. Trump, "Ben gelene kadar NATO'nun maliyetinin yüzde 100'ünü biz ödüyorduk. Her zaman bunun tek yönlü bir ilişki olduğunu söyledim. Onlar bir şeye ihtiyaç duyduklarında biz yanlarında oluyoruz. Ama bizim bir şeye ihtiyacımız olduğunda yoklar. Sonuçta haklı olduğum ortaya çıktı. Bu, büyük bir imtihandı" dedi.

"Zelenskiy teklifini siyasi nedenlerle yaptı"

Açıklamasında 2020 yılında kendisi başkan seçilmiş olması halinde Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmayacağı iddiasını tekrarlayan Trump, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmeye "daha yakın" olduklarını söyledi ancak gelişmelere ilişkin ayrıntı vermedi. Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın geliştirdiği dron önleme sistemleriyle Körfez bölgesini korumaya yardımcı olma teklifini de reddettiğinin altını çizen Trump, İran'a karşı savaşta Ukrayna'nın yardımına ihtiyacı olmadığını söyledi. Zelenskiy'nin bu teklifi siyasi nedenlerle yaptığını söyleyen Trump, "Yardıma ihtiyacım yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı