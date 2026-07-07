Nemrut Krater Gölü'nde Kelebek Şöleni

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, zengin doğal yaşamıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgede yoğun şekilde gözlemlenen alıç kelebekleri (Aporia crataegi), doğaseverlere görsel şölen sundu. Belirgin siyah damarlı, yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla dikkat çeken kelebeklerin toplu halde görülmesi, bölgede nadir rastlanan bir doğa olayı olarak değerlendirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi'inde Öğretim görevlisi olan ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, adeta "kelebek tarlası"nı andıran manzara gözler önüne serildi.

Yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası'nda kelebek gözlemi yaptığını söyleyen Subaşı, ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını söyledi. Subaşı Alıç kelebeklerinin özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konarak mineral ihtiyacını karşıladığını ifade ederken ortaya çıkan görüntülerin hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Subaşı, "Nemrut Krater Gölü yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan. Bol sayıda farklı türlerden kelebek görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önce görmediğimiz kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı