Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Yılın Sosyal Belediyecilik' Ödülünü Aldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Adana'da düzenlenen ödül töreninde 'yılın sosyal belediyecilik' ödülünü kazandı. Yılmaz, ödülü alırken yaptığı konuşmada, pandemi, deprem ve savaş gibi zorlu dönemlerde ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını ve bu çalışmaların takdir görmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Adana'da yayın yapan özel bir radyo tarafından düzenlenen 2023 yılının enlerinde 'yılın sosyal belediyecilik' ödülünün sahibi oldu.

Adana Yüreğir Kültür Merkezinde gerçekleşen ödül törenine, belediye başkanları, siyaset, spor, sanat, iş dünyasından birçok isim ve kamu yöneticileri katıldı. Gecede konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kendisine bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederek, "Zor bir dönem geçirdik. Bunu en çok belediye başkanlarımız bilir. Önce pandemi, ardından deprem ve savaş oldu. Bölgemizde de değişik acı gelişmeler oluyor. Bu dönemde bilge liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 'kimsesizlerin kimsesi' olmaya çalıştık. İhtiyaç sahiplerinin, pandemide sıkıntıya düşen ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik. Bu çalışmalarımızın takdir görmesi bizleri memnun ve mutlu etti. Özellikle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ismini koyduğu bu radyonun bu programında bu ödülü almaktan gurur duydum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi, Türk devlet felsefesinin günümüzde yaşayan en büyük abidesidir. Yine Türk olgusunun çağımızdaki en büyük parçasıdır. Allah başımızdan eksik etmesin, sağlıklı uzun ömürler versin. Bizler de sizlerle beraber, tüm belediye başkanlarımızla beraber aynı yolda çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel, daha kutlu günlere hep beraber ulaşacağız inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, ödülünü aldı. - MERSİN