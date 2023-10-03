TİP, Hatay Milletvekili Can Atalay için Özgürlük Yürüyüşüne devam ediyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü"nü sürdürüyor. Yürüyüşün üçüncü gününde Hatay'ın Arsuz ilçesinden yola çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Tarihin en büyük yıkımlarından birini yaşayan Hatay, özel afet bölgesi ilan edilmedi, bu kent için özel hiçbir ödenek ayrılmadı. Ama ne yapıldı, sadece Hatay'da 18 mera, orman, vasıflı alan, zeytinlikler kamulaştırma yoluyla imara açıldı. İnsanların hem insanca yaşayabilecekler hem hayatlarını idame ettirebilecekleri koşulları yaratamadığınızda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası kapsamında hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in mahkumiyetlerini onadı. TİP, Milletvekili Can Atalay'ın da bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yürüyüşün üçüncü gününün rotası Arsuz Kale, Işıklı, Konacık, Haymaseki köyleri, Arsuz Merkez ve Gökmeydanı olarak planlandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yürüyüşün üçüncü gününde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HATAY, ÖZEL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMEDİ, ÖZEL HİÇBİR ÖDENEK AYRILMADI. AMA 18 MERA, ORMAN, VASIFLI ALAN, ZEYTİNLİKLER KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İMARA AÇILDI"

"Bugün gündemimizde Hatay'da deprem sonrasında iktidarın yaptıkları ve yapmadıkları var. Tarihin en büyük yıkımlarından birini yaşayan Hatay, özel afet bölgesi ilan edilmedi, bu kent için özel hiçbir ödenek ayrılmadı. Ama ne yapıldı, sadece Hatay'da 18 mera, orman, vasıflı alan, zeytinlikler kamulaştırma yoluyla imara açıldı. İnsanların hem insanca yaşayabilecekleri hem üretebilecekleri, hayatlarını idame ettirebilecekleri koşulları yaratamadığınızda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İktidar depremi bahane ederek örneğin zeytinlikleri talana açıyor, depremden önce de zeytinliklerin talan edilmesi içi çeşitli uğraşları olmuştu. Yol boyu yurttaşlarımızla sohbet edeceğiz, Hatay'da iktidarın yaptıklarını ya da yapmadıklarını onlardan dinleyeceğiz. Yapması gerekirken yapmadıklarını, yapılmaması gerekirken sadece rant uğruna, 3-5 kuruş daha fazla kazanalım diye yapılanları hep beraber konuşmaya devam edeceğiz."