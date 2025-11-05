Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimiz geçen yılın sonunda 1 trilyon 358 milyar dolara, temmuz sonunda da 1 trilyon 474 milyar dolara yükseldi. İnşallah yıl sonu itibarıyla da 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz olacak." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, 2026'da e-ticaret hacminin 8,5 trilyon liraya, genel ticaret içindeki payının da yüzde 22'ye ulaşmasının hedeflendiğini, bunun Türkiye'nin dijital dönüşümü açısından önemli bir potansiyel anlamına geldiğini kaydetti.

Türkiye'deki e-ticaret hacminin yüzde 80'inden fazlasının 3-4 büyük platformun elinde olduğunu savunan Türkeş, "Bu platformların komisyon oranları da yüzde 30'lara dayanmış durumda. Bakanlık acaba bu tekelleşmeye karşı ne yapıyor?" sorusunu yöneltti.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, daha önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan sınır kapıları olduğunu, şu an bölgede bir güvenlik sorunun olmadığını bu nedenle kapalı olan Nusaybin Gümrük Kapısı'nın açılması gerektiğini söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin çok önemli olduğunu ancak uygulamada esnafların sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Akay, "Esnaf sürekli denetleniyor. Sabahtan akşama kadar hasılat tespiti yapıyorlar. Beyan ile tespit arasında yüzde 20'yi aşan bir tutar varsa esnafları izaha davet ediyorlar ve uygulamada cezalar da kesiliyor. Burada esnaf çok rahatsız. Kesilen para cezaları da buna bir çözüm olmuyor. 32 milyon ürün denetlenmiş, 470 bin işletmeye gidilmiş, 2,4 milyarlık bir ceza kesilmiş. Buna rağmen burada kayıt dışıyla ilgili mücadelede istenilen bir sonuç alınamamış." diye konuştu.

Cevdet Akay, e-ticaretle ilgili olarak yerli üreticiyi koruyan, haksız rekabeti ortadan kaldıracak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Türkiye artık üst gelir grubu ülkeler ligine yükseldi"

Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise ticaretin her gelişmeden etkilenen bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Küresel belirsizlikler, Çin gerçeği, ABD Başkanı Donald Trump'ın tutarsız davranışları, Avro Bölgesi'ndeki talep daralması, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail terörü, Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere dünyadaki bütün olumsuz gelişmeler, dünya ticaretini etkilediği gibi bizim ticaretimizi de etkiliyor. Ayrıca depremin etkisi, pandemi, EYT, doğal afetler gibi etkenler de ticaretimizi ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla bunlara rağmen ticaretimizin artmış olması, ülkemizin 20 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümesi ve ihracatımız içerisinde sanayi ürünlerinin ve yüksek teknoloji ürünlerinin oranının artması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye'nin üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle emin bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Kırkpınar, "2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimiz geçen yılın sonunda 1 trilyon 358 milyar dolara, temmuz sonunda da 1 trilyon 474 milyar dolara yükseldi. İnşallah yıl sonu itibarıyla da 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelir grubu ülkeler ligine yükseldi. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, çiftçilerin ürünlerini hasat edeceği dönemde ithalata izin verildiğine ilişkin haber ve iddiaların gündeme geldiğini, bunun piyasayı etkilediğini ve üreticilerin bu durum karşısında mağdur olduğunu dile getirdi.

Zincir marketlere ilişkin değerlendirmeler yapan Kısacık, "Marketler piyasa yapıcı hale geldi. Ürünün fiyatını marketler belirliyor hale geldi. Bu marketlerin almadığı ürünler piyasaya giremiyor. Buna bir önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin küresel ekonomideki yaşanan belirsizlik ve düşüşlere rağmen, üreten, istihdam yaratan, ihracatını artıran, yerli ve milli sermayeye dayalı kalkınma anlayışıyla dünya ticaretindeki etkinliğini her geçen gün arttıran bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Aksu, şöyle konuştu:

"Avrupa ekonomilerindeki zayıf talep görünümüne rağmen, Türkiye'nin ihracatı 2024 yılında yüzde 2,4 oranında artarak Orta Vadeli Program hedefine yakın seviyede 261,8 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılında küresel ticaretteki korumacılık eğilimi ve zayıf dış ticaret koşullarına rağmen ihracatımızda yükseliş eğilimi sürmektedir. Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 270,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ihracatımız yüzde 4,3 oranında artarken orta ve yüksek teknolojik ürünlerin ihracatı yüzde 9,9 oranında artmıştır."

Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat rakamının bu yıl 270 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti hükümetleri döneminde üretimin aktarılması yönünde çok önemli adımlar atıIdığını ve ortalama yüzde 5,4 oranında bir büyüme sağlandığını aktardı.

İhracat rakamlarına değinen Güneş, "İhracat 36 milyar dolardan 2024'de 261,8 milyara, 2025 yılında da 271 milyara çıkması beklenmektedir. Hizmet sektöründeki ihracatımız da 14 milyardan 121 milyara çıkacak olması önemli. Turizm gelirlerimiz de 50 milyar dolar olması beklenmektedir." dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, hükümetin ihracat rekorlarıyla övüldüğünü ancak bu rekorların işçinin sefaletine ve ithal girdi bağımlılığına dayandığını, Türkiye'nin küresel zincirlerin ucuz tedarikçisi haline getirildiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de KOBİ'nin yalnız bırakıldığını iddia ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"TOBB verilerine göre 2025'in ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı 2024'e göre yüzde 10,8 artmış. Eylül ayında kurulan şirket sayısı yüzde 6, kapanan şirket sayısı ise yüzde 23 artmış. 2024'ün ilk 9 ayında 197 bin çek karşılıksız çıkarken 2025'te bu sayı 219 bin olmuş. İnsanlar yatırım yapmaktan, şirket açmaktan, iş kurmaktan korkuyor çünkü herkes 'Acaba bir gün hukuksuz bir operasyonla benim de şirketim kayyum atanır mı, mal varlıklarıma el konulur mu?' diye düşünüyor."

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "İhracatçı büyümüyor, ithalatçı büyüyor. 2024'te 344 milyar dolar ithalat yaptık, 2025'te bu rakamın 360 milyar doların üzerinde olması bekleniyor. 2026 ve 2027 yılında dış ticaret açığı rekor kıracak." ifadelerini kullandı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, küresel ticaret dengelerinin hızla değiştiğini, ülkelerin rekabet gücünün yeniden tanımlandığını belirtti.

İhracat rakamlarının 270 milyar doların üzerine çıktığına işaret eden Başkan, "Hedefimiz sadece ihracat artışı değil, katma değeri yüksek, markalaşmış ürünlerin de küresel piyasada kalıcı olmasını sağlamaktır." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, elindeki mısır koçanı ve pamuk yumağını göstererek "Sizden önce bir kilo pamuk ile 2,5 litre mazot alınıyordu bugün ise 2,5 kilo pamuk ile 1 litre mazot alamıyor. Ülkeyi getirdiğiniz gerçek tablo bu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerin sorularını yanıtlayacak.