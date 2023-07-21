Tevfik Göksu: İmamoğlu İstanbullular'a hesap vermeden kaçmak istiyor

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir suçlamada bulundu. İmamoğlu'nun İstanbul diye gündeminin olmadığını söyleyen Göksu, " Son iki yılda cumhurbaşkanı adayı olma hayaliyle geçti. Sonra son 1 yıl CHP Genel Başkanı olma hayali ile geçiyor. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor." dedi.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nun İstanbul diye gündeminin olmadığını söyleyen Göksu, " Son iki yılda cumhurbaşkanı adayı olma hayaliyle geçti. Sonra son 1 yıl CHP Genel Başkanı olma hayali ile geçiyor. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor." ifadelerini kullandı.

GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul diye bir derdinin olmadığını, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istediğini savundu.

"SIRADAN BİR ŞEHİRDEN DEĞİL İSTANBUL'DAN BAHSEDİYORUZ"

Göksu, şunları söyledi: "Bizim medeniyet kültür ve değerlerimizde şehir tasavvur edilirken 4 temel kavram ile tarif edilir. İhya, İnşa, tebarüz ve idrak. 4 temel kavram şehrin tasavvurunu anlatır. En önemli şey idrak ve tebarüzdür. Yani nereye bastığını bil ve kime neyi bırakacağını bil. O açıdan insan nereye bastığını neye bastığını bilirse kime de neyi bırakacağını bilir. Diye bizim şehir tasavvurumuzda 4 temel kavramdır bu. Ne alakası var video ile diyeceksiniz. Az sonra oraya getireceğim. Biz sıradan bir şehirden bahsetmiyoruz, İstanbul'dan bahsediyoruz.

"NASIL BİR KENTTE GÖREV YAPTIĞINIZI İDRAK ETMELİSİNİZ"

İstanbul bizim kendi tarihi kültürel değerlerimizin, medeniyet değerlerimizin kök hücresidir. İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul dünyanın bize ikram ettiği en kıymetli hazinemizdir. Kültürel birikimiyle, hoşgörüsüyle, sosyolojisiyle, Sülaymaniye'siyle, Ayasofya'sıyla. Her tarafa baktığınız zaman Necip Fazıl'ın tabiriyle 'Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar' dediği bir kenttir. Şimdi siz böyle bir kentte görev yaparken önce nasıl bir kentte görev yaptığınızı idrak etmeniz gerekir. Eğer nasıl bir şehirde görev yaptığınızı hissetmezseniz, kendinizi ' oyunda ve oyuncakta' hissedersiniz.

"SERGİLER AÇTI AMA KENDİSİ GİTMEDİ"

Kendinizi esas idrak etmeniz gereken makamın üstünde tasavvurda bulunan bir insan değil, başka alanlarda uğraş veren bir insan olarak kendinizi konumlandırırsınız. Şimdi şu soruyu sorayım. Yaklaşık 5 yıla yaklaşıyor görev süresi. İlk iki yıla bakacak olursak belediye başkanı "algı, manipülasyon' ile geçti ilk iki yıl. Ne dedi ilk iki yılda, araçlardan bahsetti, sergiler açtı ama sergiye kendisi gitmedi. Hatırlar mısınız bir program moderatörüne izledim kanım dondu, kanım dondu görüntüyü dedi. Sonra yarın dedi ki böyle bir görüntü yoktur.

"SON 1 YIL CHP GENEL BAŞKANI OLMA HAYALİ İLE GEÇİYOR"

Son iki yılda cumhurbaşkanı adayı olma hayaliyle geçti. Sonra son 1 yıl CHP Genel Başkanı olma hayali ile geçiyor. Ben soruyorum, şu 5 yılda İstanbul nerede? Eskiler İstanbulluları şöyle tarif ederlermiş aklı selim, kalbi selim, zevki selim insanların yaşadığı mekan olarak İstanbulluları tarif ederlermiş. Bu tartışmanın bizi ilgilendiren bir yanı var. İstanbul gibi medeniyet hazinesi bir yerin siz sorumluluğunu üstlenmişseniz, o zaman değerlendireceğiniz objeyi ona göre değerlendirmek zorundasınız.

"İMAMOĞLU İSTANBULLULARA BAŞARISIZLIĞIN HESABINI VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"

Her gün 98 bin 100 araç İstanbul'un dışından İstanbul'a giriyor. Bu araçların sürdürülebilir hızının sağlanması için İstanbul'da bir günde 33 milyon yolculuk yapılıyor. Sadece 7.5 milyon toplu taşımada yolculuk yapılıyor. Bu kadar büyük bir kente siz arkanızı dönüp, başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımız olursunuz. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor.

"SEÇİM AKŞAMI DA VATANDAŞLARI KANDIRDI"

İBB Başkanı koltuğa oturdu, oturduktan sonra baktı her şey yapılmış. Bundan sonra krize girdi, panikledi. AK Parti'den daha öteye vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinde öyle bir vizyon olmadığını görünce panikledi. Gelinen süreçte de cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı ve seçim akşamı da vatandaşları kandırdı."

"İSTANBUL İÇİN KAÇ TANE TOPLANTI YAPTIN?"

Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu'nun sürekli toplantı yaptığını belirten Göksu, "Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu İBB Meclisi'ndeki özel oturuma bile katılmadı. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı? İBB Başkanına soruyorum İstanbul için kaç tane toplantı yaptın?" dedi.

"AK PARTİ'NİN BAŞLADIĞI METROLARA TOPRAK DOLDURDUNUZ"

"Bizim inşasını başladığımız metrolara hayır demişti meclis üyesiyken. Bakın şu anda eğer 2019'da AK Parti devam ediyor olsaydı yaklaşık olarak 105 kilometre ilave daha metrosu olacaktı İstanbul'un. Öyle bir manipülasyon yapılıyor ki yani bürokrasisiyle protokol yapıyor bunu yine metro olarak yapıyor. Beylikdüzü Metrosu açıldı diye reklamını yapıyor halbuki biz yaptık bu metroyu. Bir metronun bugün başladım deseniz başlama ihale süresi en az 2 yıl. Büyükşehir Belediye Başkanı şunu dese "AK Parti başlamış ben bunlara devam ediyorum..." Ya sen AK Parti'nin başladığı metrolara toprak doldurdunuz. Çekmeköy metrosuna toprak doldurdunuz. 220 trilyon o zamanki rakamla Nevazım Tüneli'ni toprak doldurup kapattılar. Yenidoğan metrosunu toprak doldurup kapattılar.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARBON KREDİSİ SATIYOR"

İlk defa duyacaksınız. Büyükşehir Belediyesi şu an karbon kredisi satıyor. Hiç duydunuz mu? Şu an dünyaya karbon kredisi satıyor. Bizim yapmış olduğumuz çevre yatırımıyla. Sözüm ona çevreciler ya. AK Parti döneminde dikilen yetişkin ağaç 524 bin, 3 yılda 169 bin. Bakımı yapılan ağaç sayısı AK Parti 1 milyon 453 bin, onlarda ise 708 bin. Onarılan anıt ağaç sayısı 7 bin 119, onlarda 500 küsur. Mesela ortaya yeni bir ulaşım aksı, projesi koyarsınız. İstanbul'un ulaşım master planını bile güncellemediler ya. Bunların yenilenmesi lazımdı."