Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

AK Partili Hüseyin Yayman, MHPli Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet 24 Kasım 2025'te İmralı'ya gitti. Komisyon Abdullah Öcalan'ı dinlerken, TBMM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" denildi.

  • AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerden oluşan heyet 24 Kasım 2025'te İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na giderek Abdullah Öcalan'ı dinledi.
  • TBMM Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme ve sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındı.
  • Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak ve ulaşım ile teknik detaylar MİT tarafından organize edildi.

HEYET, İMRALI'YA GİTTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde İmralı'ya ziyaret konusunda kararını verdi. Komisyonun 8. toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucunda " İmralı'ya ziyaret" kararı alındı. Kararın ardından AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerden oluşan heyet, 24 Kasım 2025'te İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na giderek Abdullah Öcalan'ı dinledi.

TBMM: OLUMLU SONUÇ ALINDI

Görüşmenin ardından TBMM Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadar 18 kez toplandığı ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

"DETAYLI BEYANLAR ALINDI"

Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

"KOMİSYONUN AZİMLİ VE KARARLI TUTUMU SÜRECEK"

Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

HEYETTE 3 İSİM YER ALIYOR

Komisyon heyetinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor.

TUTANAKLAR 10 YIL BOYUNCA KAPALI TUTULACAK

Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak. Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edildi. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yaptı.

Yorumlar (34)

Haber YorumlarıMustafa Peker:

Orhan baba ne güzel bir söz beste yapmış. YAZIKLAR OLSUN, YAZIKLAR OLSUN, DİNLE DİNLE DUR…

Yorum Beğen352
Yorum Beğenme134
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Akpkk mhpkk dempkkk hepsi aynı malzemenin farklı tonları haınler ordusu ve bu ulkeyı ırak surıye gıbı bolecekler ısraılın bop projesıne calısıyorlar unutmayın bu ulkede bop esbaskanıyım dıyen bı cumhurbaskanı var

Yorum Beğen370
Yorum Beğenme94
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Sene 1999 asilsin ,Sene 2025 nasılsın? Birden bire bu dönüş nedir kimse anlamış değil

yanıt26
yanıt1
Haber YorumlarıDüşünür:

Hepnizin canı chenneme hainler ordusu

Yorum Beğen337
Yorum Beğenme95
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Hangi yüzle gidecekler ???

yanıt46
yanıt19
Haber YorumlarıMuratklctr:

Hadi şimdide şehit ailelerini ziyarete gidin.

Yorum Beğen323
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Mgk konuş.

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

çıksın yazsın yanılmışım desin alnından öpeyim

yanıt32
yanıt3
Haber Yorumlarımk6ttqs425:

MGK döner döner yine konuşur çünkü bunlarda ar yok.

yanıt38
yanıt9
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

O troll konuşamaz bugün mamasını vermediler şu anda kemik bekliyor

yanıt15
yanıt0
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
