Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerden oluşan heyet İmralı'ya gitti. Görüşmenin ardından TBMM'den yapılan açıklamada, "Sürecin ilerletilmesi için olumlu sonuç alındı." ifadelerine yer verildi.

HEYET, İMRALI'YA GİTTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde İmralı'ya ziyaret konusunda kararını verdi. Komisyonun 8. toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucunda " İmralı'ya ziyaret" kararı alındı. Kararın ardından AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerden oluşan heyet, 24 Kasım 2025'te İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na giderek Abdullah Öcalan'ı dinledi.

TBMM: OLUMLU SONUÇ ALINDI

Görüşmenin ardından TBMM Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadar 18 kez toplandığı ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

"DETAYLI BEYANLAR ALINDI"

Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

"KOMİSYONUN AZİMLİ VE KARARLI TUTUMU SÜRECEK"

Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

HEYETTE 3 İSİM YER ALIYOR

Komisyon heyetinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor.

TUTANAKLAR 10 YIL BOYUNCA KAPALI TUTULACAK

Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak. Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edildi. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yaptı.