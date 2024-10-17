Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir" şeklindeki açıklaması Türk siyasetinde yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Bahçeli'nin bu çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da desteklendi.

"TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN"

'Uzattığı el' ile siyasette yeni bir dönemi başlatan Bahçeli, MHP grup toplantısında da "Türkiye'ye getirilirken, her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" diyerek süreci başka bir boyuta taşıdı. MHP liderinin bu açıklaması sonrası DEM Parti kanadında yeni bir hareketlilik başladı.

YEĞEN ÖCALAN'DAN İMRALI ÇIKARMASI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcasıyla görüşmek için İmralı'ya gidebileceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere Ömer Öcalan, geçtiğimiz ağustos ayında akrabalığını gerekçe göstererek Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini Adalet Bakanlığı'na bildirmişti. Selvi'nin edindiği son kulis bilgisine göre ise bu görüşme talebinin bakanlık tarafından değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.