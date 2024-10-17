Üye Girişi
Haberler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşması sonrası başlayan Türk siyasetindeki yumuşama sürecinin yankıları sürerken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcasıyla görüşmek için İmralı'ya gidebileceği konuşuluyor.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir" şeklindeki açıklaması Türk siyasetinde yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Bahçeli'nin bu çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da desteklendi.

"TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN"

'Uzattığı el' ile siyasette yeni bir dönemi başlatan Bahçeli, MHP grup toplantısında da "Türkiye'ye getirilirken, her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" diyerek süreci başka bir boyuta taşıdı. MHP liderinin bu açıklaması sonrası DEM Parti kanadında yeni bir hareketlilik başladı.

YEĞEN ÖCALAN'DAN İMRALI ÇIKARMASI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcasıyla görüşmek için İmralı'ya gidebileceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere Ömer Öcalan, geçtiğimiz ağustos ayında akrabalığını gerekçe göstererek Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini Adalet Bakanlığı'na bildirmişti. Selvi'nin edindiği son kulis bilgisine göre ise bu görüşme talebinin bakanlık tarafından değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Milletvekili Ömer Öcalan DEM Parti Politika İmralı Güncel MHP

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Vergi kaçırmakla suçlanan Acun Ilıcalı, ödediği rakamı bizzat açıkladı

Ödediği rakamı bizzat açıkladı
500

Yorumlar (35)

Hasan Turk:

El ele kol kola hay masallah...troller suskun sogan ekmek var gelin.

127
29
yanıtYanıtla
okan:

Koca Alparslan Türkeş kalkta bak emanetin ne hallerde...

89
44
yanıtYanıtla
Serdar Ozdemir:

gitsin kapatın yanında da kalsın

78
44
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

dem lenen Bahçeli den çözüm pardon çözülmeye katkı:)))

86
25
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

trollerin hoşuna gitmeyen böyle haberler yapmayın, garipler yorum yazamıyor:))

83
13
yanıtYanıtla
Sefa Altun:

EVETTTT MAKARNACİLAR NERDE.. :-)

54
10
yanıtYanıtla
Selanikli vedat:

Yanlış işler beyler yüz vermeyin yüz vermeyin yapmayın etmeyin

40
19
yanıtYanıtla
hakikitosunpaşabenim:

apo öldükten sonra yerine imralıya yiğenini koyun

32
24
yanıtYanıtla
Kenan Aslan:

Annelerin evladlarinin ölmeyeceği hertürlü samimi çözüm süreci desteklenmelidir.Aslolan insandir

33
20
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Yatacak yeriniz yok sizin.

38
9
yanıtYanıtla
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.