Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Filistin ve Khalet Al Maiyya Belediye Başkanları ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Filistin Nuba Belediyesi Başkanı Wael Al Sharouf ve Khalet Al Maiyya Belediyesi Başkanı Muhammad Al Adra ile bir araya geldi. Başkan Ataç, heyeti makamında ağırladı ve Eskişehir'deki sanat çalışmalarını gösterdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Filistin Nuba Belediyesi Başkanı Wael Al Sharouf ve Khalet Al Maiyya Belediyesi Başkanı Muhammad Al Adra ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yöneticileri ile temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Ataç, Filistin Nuba Belediyesi Başkanı Wael Al Sharouf ve Khalet Al Maiyya Belediyesi Başkanı Muhammad Al Adra ile beraberinde gelen meclis üyelerini makamında ağırladı. Türkiye'de ilk kez Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini belirten heyet, "Filistin Salfeet Belediyesi ile olan kardeş şehir ilişkinizden dolayı çalışmalarınızı yakından takip ediyorduk. O nedenle gelip sizlerle tanışmak ve çalışmalarınızı yerinde görmek istedik" diye konuştu.

Makam ziyaretinin ardından ise bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun düzenlendiği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nı ziyaret eden heyet, sanatçıların çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu. Çalışmaları yerinde gören heyet, "Eskişehir halkı çok şanslılar. Sizin gibi bir başkana sahipler. Hayata geçirdiğiniz örnek projeler, yaptığınız sanat çalışmalarıyla dikkat çeken bir belediyesiniz" dedi.

Başkan Ataç da ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR