Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon'a atanıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle Trabzon Valiliği'ne atanan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Ben diyordum kalbimin yarısı burada kaldı diye ama görüyorum ki neredeyse tamamım burada kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzorn Valiliği'ne atanan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 5 yıldır görev yaptığı kente veda etti. Valilik önünde düzenlenen uğurlama töreninde uzun kuyruklar oluştu. Vali Yıldırım, herkesle tek tek tokalaşarak vedalaştı.

Uğurlama töreninde konuşan Vali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bildiğiniz gibi Trabzon'a atanmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizim mesleğimiz tayine tabi bir meslek. Bir gün bir yerdesiniz, başka bir gün size başka bir yerde ihtiyaç duyulur. Ama ben şanslıyım; sizlerle güzel insanlarla yaklaşık 5 senedir çalışıyoruz. Hakkınızı helal edin benden yana bir hak varsa ben helal ediyorum. Tabii ki veda konuşmaları zordur, bir şehirde 5 sene kalıp ve çok da sevdiyseniz, hem şehri, hem de şehrin güzel insanlarını, hem beraber çalıştığınız insanları, gazetecileri, esnafımızdan ayrılmak zor. Kalbimizle çalışmaya gayret ettik. Kalbimizi, gönlümüzü vermeye gayret ettik. Onun da karşılığını şu anda görüyoruz. Ben diyordum kalbimin yarısı burada kaldı diye ama görüyorum ki neredeyse tamamım burada kaldı. Hepinizden Allah razı olsun, sizlerle birlikte sevdik biz burayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmasının ardından Vali Yıldırım, Trabzon'a uğurlandı.