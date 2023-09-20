Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Albayrak, 'Eskişehir'e geldiğinizde Yılmaz Büyükerşen farkını görüyorsunuz' diyerek her zaman kendisini örnek aldıklarını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Albayrak, "Eskişehir'e geldiğinizde Yılmaz Büyükerşen farkını görüyorsunuz" diyerek her zaman kendisini örnek aldıklarını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ağırladı.

Ziyarette Albayrak, Eskişehir'de bulunmaktan ve Başkan Büyükerşen ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yılmaz Büyükerşen'i ve Eskişehir'i belediyecilik alanındaki uygulamaları açısından yakından takip ettiğini söyleyen Albayrak, "Sizi her zaman örnek alıyoruz. Şehre geldiğinizde Yılmaz Büyükerşen farkını görüyorsunuz. Ben Eskişehir'i 80'li yıllarından beri çok iyi biliyorum. Bugün bambaşka çok güzel bir şehir var. Sayın Hocam bu güzelliği ortaya çıkardığınız için size çok teşekkür ederim" dedi.

Büyükerşen de Başkan Kadir Albayrak'ın Tekirdağ'da gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları takip ettiğini ve Tekirdağ'ın son dönemdeki gelişimi ile örnek kentlerden olduğunu belirtti. Büyükerşen ayrıca nazik ziyaret nedeniyle Albayrak'a teşekkür etti.

Büyükerşen ve Albayrak'ın karşılıklı hediye takdiminde bulunduğu ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından çektirilen fotoğrafla tamamlandı.