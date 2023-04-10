CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen Mustafa Sarıgül'den ilk değerlendirme

CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları için Erzincan'a gideceğini belirterek, "İnanıyorum ki Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

CHP'nin Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettiği listede Erzincan 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini söyledi.

"PARLAMENTER SEÇİME GEÇİŞ İÇİN EN UYGUN ADAYDIR"

Kuruldukları günden bugüne koltuk için yön, saf, ağız değiştirmediklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı ve devlet deneyimiyle parlamenter sisteme geçiş için en uygun adaydır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ilan ettik." diye konuştu.

"ERZİNCAN'DA BÜTÜN SİYASİ PARTİLERE SESLENECEĞİM"

Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili adayı olduğunu, bu nedenle süreçte Ankara'da son basın toplantısını yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti; "Bugün itibarıyla ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımı kucaklamaya gidiyorum. İnanıyorum ki Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak.

"HUZURA KAVUŞTURMAK İÇİN KÜRSÜDEN BUGÜN AYRILIYORUM"

Erzincan'da bütün siyasi partilere sesleneceğim. Türkiye'mizi varlığa, berekete, huzura kavuşturmak için bu kürsüden bugün ayrılıyorum. İnşallah 4 hafta sonra bütün Erzincanlı hemşerilerimizin desteğiyle o sandıktan çıkarak, parlamentoda sizleri hayırlıysa temsil etmeyi Allah'ım nasip etsin."