TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Güncelleme:
TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan gelen talepler arasında ilginç dilekçeler öne çıktı. Meclis'e iletilen sıra dışı dilekçeler arasında Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi, kadınların çalışma saatlerinin azaltılması, öğretmenlerin tek tip kıyafet giymesi ve doğum sonrası bebeklere DNA testi yapılması gibi talepler yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplandı.

KAMU DENETÇİSİ ADAYLARI SEÇİMİ

Komisyon Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu denetçisi olmak için 166 aday adayının başvuruda bulunduğunu aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kamunun denetimini sağlayan Kamu Denetçiliği Kurumu'nda muhalefet temsilcilerinin de yer alması gerektiğini, ancak böyle bir durum söz konusu olmadığını belirterek alt komisyona üye vermeyeceklerini söyledi. Daha sonra yapılan oylama ile kamu denetçisi adaylarının seçimi için alt komisyon kuruldu.

İLGİNÇ TALEPLER

Öte yandan komisyon, bazı dilekçeleri, "İlginç/Dikkati Çeken Dilekçeler" başlığı altında sınıflandırdı.

"İlginç" olarak nitelendirilen dilekçelerde, şu talepler sıralandı:

  • Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi.
  • Aile kavramının güçlenmesi adına kadınların çalışma saatlerinin azaltılması.
  • Öğretmenlerin sade ve tek tip kıyafetle görev yapmalarını sağlayacak yeni bir düzenleme yapılması.
  • Devletin bireysel silahlanmayı düzenleyen hükümleri esnetmesi.
  • Doğum esnasında bebeklere DNA testi uygulanması.
  • Tüm toplu taşıma araçlarında kadın, erkek ve aileler için ayrı bölümler oluşturulması.
