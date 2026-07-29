TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Gazze'de yaşanan sağlık sorunları için toplandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Gazze'deki katliamda ortaya çıkan sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin, "Bu konularda önerilerimizi metin haline getirelim, bir deklarasyona dönüştürelim ve uluslararası düzeyde de bunu paylaşalım. Bu deklarasyonu Türkiye'nin irtibatta olduğu dünyadaki parlamentolar arası ilişkiye dönüştürmek için oraların sağlık komisyonlarıyla paylaşalım, Birleşmiş Milletlere iletelim." dedi.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in başkanlığında toplandı.

Gazze'de sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini ortadan kaldıran bir vahşet yaşandığını belirten Bilgin, insani bir hassasiyet ortaya koymak durumunda olduklarını söyledi.

Gazze'de insanların sağlık hizmeti alamadığını, sağlık çalışanlarının hedef haline getirildiğini ifade eden Bilgin, "İnsanlık tarihinin gördüğü bu vahşete karşı hepimizin bir tavır alması lazım. Sadece eleştirmeyeceğiz, yapabileceğimiz ne varsa ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gazze'deki duruma ilişkin tüm uluslararası kuruluşların ayakta olduğunu ve komisyon olarak bir şey yapmaları gerektiğini bildirdi.

İsrail cezaevinde bulunan Filistinli bir doktorun komisyona yazdığı mektubu okuyan Gergerlioğlu, doktorun acil ameliyata ve tıbbi tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen gerekli sağlık hizmetlerinden ve tedaviden mahrum bırakıldığını iddia etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Gazze'de çok sayıda travmatik yaralanmalar yaşandığını, bu yaralanmalara müdahale edilecek tıbbi malzeme, hastane, hekim ve hemşire ortamının olmamasının bu travmanın giderek büyümesine neden olduğunu belirterek, "Bunlara karşı sessiz kalmamız beklenemez. İnsanlığın, vicdanın, ahlakın ortak sesi olarak haykırmak durumundayız." dedi.

"Yeni yasama yılının başında Sağlık Bakanı'mızı davet edip etraflıca konuşalım"

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "İzin verilmediğinin farkında olarak söylüyorum, gereğinde yerinde gidip gözlem yaparak oraya birtakım malzemelerin ve gönüllülerin taşınması için bir köprü görevi üstlenerek de üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bu konuda sizin öncülüğünüzde birtakım diplomatik girişimlerle elimizden geleni yapmaya kararlı olduğumuzu vurgulayalım." diye konuştu.

Pala'nın sağlık alanında bazı konularda yeni kanun düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun komisyona davet edilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Komisyon Başkanı Bilgin, "Yeni yasama yılının başında Sağlık Bakanı'mızı davet edip etraflıca konuşalım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, sezaryen oranı yüksek doktorlara ceza verildiğini, meslekten men edildiklerini savunarak, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ne her gün 600 yardım tırının giriş yapması öngörülmesine rağmen girişine izin verilen yardım tırlarının sayısının bu sayının yalnızca yüzde 35'i düzeyinde olduğuna dikkati çekti.

Bölgede artık tam kapasiteyle hizmet veren hiçbir hastane bulunmadığını vurgulayan Korkutata, şunları kaydetti:

"Eğer imkan varsa Komisyon'umuzun da yerinde inceleme yapması ve inceleme raporlarını dünyayla paylaşması, İsrail'i bölgede yalnızlaştıracak ve soykırımı dünyaya açık şekilde ifade edecek. Her insanın yaşama hakkı en doğal hakkı olduğu halde beslenememek, yeterli gıda alamamak, sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesi insanlık tarihi açısından gerçekten kayda geçirilmesi gereken bir husustur. TBMM'ye bir görev düşüyorsa, Sağlık Komisyonuna bu görev düşüyorsa en başta bu göreve talibiz."

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, konuya ilişkin parlamentolar arasında bir hat açılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"TBMM'nin yayımlayacağı ilk deklarasyonla parlamentolar arasında bir hat oluşturulmalı. Meclis'imizde yine Meclis Başkanı'mız ve sizlerin girişimiyle Gazze sağlık zirvesi gibi bir şey yapılmalı, açıklama yapılmalı, dünya parlamentolarından katılımlar sağlanmalı, nihai amacı, Gazze'ye sağlık koridoru açma olmalı. Gemilerle yüzen hastaneler oluşturulup doktor parlamenterler, bu konuya gönül vermiş insanlar bu gemilere binerek kesinlikle bölgeye ulaşmaya çalışmalı."

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, uluslararası toplumun daha fazla dikkatini çekmenin ve bu konuda bir aksiyon almanın önemli olduğunu ifade etti. Yılık, "Bölgeye bir ziyaret, bilinçli bir ekiple orada bir inisiyatif almak olabilir. Uluslararası toplumun ciddi şekilde ilgisini uyandıracak çalışmaların öncülüğünü yapmak olabilir." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, esas yapılabilecek işin uluslararası kamuoyunda İsrail'i mahkum etmek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu konularda önerilerimizi bir metin haline getirelim, bir deklarasyona dönüştürelim ve uluslararası düzeyde de bunu paylaşalım. Nihai bir metne dönüştürdükten sonra hepimiz imzalayalım. Bir basın toplantısı yapalım. TBMM'nin tavrı olarak da algılanacak dışarıdan. Müracaatlarımızı yapalım, toplantılar talep edelim. Bu deklarasyonu Türkiye'nin irtibatta olduğu dünyadaki parlamentolar arası bir ilişkiye dönüştürmek için oraların sağlık komisyonlarıyla bu deklarasyonu paylaşalım, Birleşmiş Milletlere bunu iletelim. Sağlık Bakanı'mıza da bu meseleyi açarak birlikte neler yapabileceğiz, bunu da değerlendirelim."

Kaynak: AA