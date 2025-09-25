TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonda çalışmalar devam ediyor. Hiçbir şekilde ne bir taviz, ne bir pazarlık, ne bir al ver var, ne bir vazgeçmek var. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. Mehmetçik dimdik ayakta. Mehmetçik'in nefesi teröristin ensesinde. Bu sahada devam ediyor. Bu devam ederken masada bu terör bitsin, şehitler gelmesin analar ağlamasın diyoruz. Uyarlar uyarlar. Uymazlarsa kendileri bilirler" dedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde PTT Evleri Mahallesi Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokul ve Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokulu'nun temel atma töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, partili ve vatandaşlar katıldı.

"Netanyahu ortamı, bölgeyi, Ortadoğu'yu zehirliyor; yeri ve zamanı geldiğinde tüm dünya panzehiri görecektir"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar burada yaptığı konuşmada, "Biraz önce Şişli'deydik. Herkes mutlu. Problemlerimiz yok mu var. Görüyoruz. 20 sene önceki problemleri kim çözdüyse bu kalan problemleri de biz çözeceğiz. Birlik içinde, beraber olmamız lazım. Dünya değişiyor. Dünya gelişiyor. Dünyada bir sürü problem var. Etrafımızda çok ciddi sıkıntılar var. Başta Netanyahu olmak üzere bölgenin istikrarını bozmak için ellerinden gelen her türlü alçaklığı yaptılar yapıyorlar. Küvezde olan bebekleri, çocukları katlediyorlar. Müthiş bir soykırım var. Bunlara karşı da bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı Türk milleti elimizden gelen neyse karşı koyduk. Karşı koymaya da devam ediyoruz. Netanyahu ortamı, bölgeyi, Ortadoğu'yu zehirliyor. Ama unutmayın her zehrin bir panzehiri vardır. Yeri ve zamanı geldiğinde bu panzehiri tüm dünya görecektir. Cumhur İttfakı büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyor. İnşallah hep birlikte 86 milyon hiç bir ayrımız gözetmeksizin terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşaa edeceğiz. ve o Türkiye'de bizler, torunlarımız, çocuklarımız çok daha güvenli çok daha müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürecekler" dedi.

"Suriye'de hiç bir şekilde illegal, yasadışı, silahlı grubun varlığına müsaade etmeyeceğiz"

Terörsüz Türkiye sürecinden de söz eden Akar, "Terörsüz Türkiye ne demek ' 40 yıldan beri Mehmetçik, jandarmamız, emniyetimiz büyük bir mücadele veriyor. Terörü bitirmek için, PKK belasından ülkemizi kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu çalışmalar sürerken Mehmetçik'in nefesi teröristin ensesinde sürerken, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir irade ortaya konuldu. İrade şu; örgütü feshet silahını teslim et. Bu istikamette çalışmalar sürüyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonda bu çalışmalar devam ediyor. Hiçbir şekilde ne bir taviz, ne bir pazarlık, ne bir al ver var, ne bir vazgeçmek var. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. Mehmetçik dimdik ayakta. Mehmetçik'in nefesi teröristin ensesinde. Bu sahada devam ediyor. Bu devam ederken masada bu terör bitsin, şehitler gelmesin analar ağlamasın diyoruz. Uyarlar uyarlar. Uymazlarsa kendileri bilirler. Suriye'de hiç bir şekilde illegal, yasadığı, silahlı grubun varlığına müsade etmeyeceğimizi bunu kabul etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Oradaki PKK artığı YPG'ler adı ne olursa olsun. Bunlar silahlarını teslim edecekler. Gidecekler. Bunlardan uygun olanlar Suriye silahlı kuvvetlerinde gerekli rollerini üstlenecekler. Bunun dışında başıboş illegal silahlı grupların olmasına müsade etmedik. Etmeyeceğiz. Bunların arkasında kim olursa olsun" diye konuştu.

"2000 yılından önce yapılan bütün okullarımız testten geçirildi"

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "İstanbul'da biz hala neden okul yapıyoruz' Zorunlu eğitim 5 yıldan 12 yıla çıktı. Dolayısıyla daha önce 5'e kadar okuyan hemşehrilerimiz 12'ye kadar okumaya başladı. İstanbul'umuz yoğun bir göçe maruz kaldı ve genç nüfusumuz çok fazla. Bunun yanında 1999 yılında bir depremle baş başa kaldık. Depremden sonra dayanıksız olan binaları yıkmaya başladık. Bunun neticesinde okul ihtiyacı ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı döneminde büyük bir vizyonla 2006'da İPKB kuruldu. İPKB özetle deprem dayanıklılık testinde sağlam olmayan binaları ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp tekrar yapılması gerekliliğini sağlayan bir kurum. Şimdiye kadar 2 milyar doları son 2 yılda olmak şartıyla 4.5 milyar dolar İstanbul'da para harcandı. Bu sadece İstanbul'a özgü bir kurum. Peki 4.5 milyar dolar harcadık, ne oldu? 2000 yılından önce yapılan bütün okullarımız testten geçirildi. Yaklaşık bin 500 okulumuz ya güçlendirildi. ya da 400 civarında okul yıkılıp tekrar yapıldı. İşte buradaki okulda yıkılıp yapılan okullardan 2 tanesi. Yıkılıp yapılırken, sadece daha önce 10 derslik şimdi 10 derslik olarak yapmadık. Derslik sayımız İstanbul genelinde yıkılıp yapılanlardan yüzde 70 arttı. Daha önemlisi kapalı alan yüzde 150 arttı. Bu daha önce yıktığımız okul 5 bin metrekareyse şimdi yaptığımız okul 12 bin 500 metrekare demek. Bunun neticesinde çocuklarımız laboratuvarla, spor salonlarıyla, konferans salonlarıyla daha iyi dersliklerle buluşmuş oldu" dedi. - İSTANBUL