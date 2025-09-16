TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Ankara'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında konuştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "40 yıldan fazladır başımıza musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmak için analar ağlamasın, şehitler gelmesin diye gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Akar, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Şaşmaz Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Akar, burada esnafla sohbet etti.

Esnafın Şaşmaz Oto Sanayiye itfaiye istasyonu ve polis karakolu yapımı yönündeki taleplerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak ileten Akar, Bakan'dan polis karakol inşası için söz aldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Etimesgut şubesini ziyaret eden Akar, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne geçti.

Burada açıklama yapan Akar, şehit yakınları ve gazilerin haklarının iyileştirilmesi için Meclis'te çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" için sahada ve masada çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Akar, "40 yıldan fazladır başımıza musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmak için analar ağlamasın, şehitler gelmesin diye gayretlerimizi sürdüreceğiz. Burada bizim alttan almak gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Devletin ortaya koyduğu amaç çok açık ve net. Örgüt ve ilişkili örgütler kim varsa feshedilecek ve silahlarını bırakacak. İnşallah bunu başaracağız. 86 milyon tek yumruk tek yürek olarak güvenli bir şekilde yaşayacak." diye konuştu.

"Önce kardeşliğimizi tahkim edeceğiz"

Daha sonra AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığındaki yönetim toplantısına katılan Akar, Türkiye Buluşmaları maksadının 81 ildeki vatandaşlarla bir araya gelmek olduğunu ifade etti.

Ülke olarak büyük ve güçlü olmak zorunda olduklarını dile getiren Akar, "Önce kardeşliğimizi tahkim edeceğiz. 86 milyon bir ve beraber olacağız. Hiçbir şekilde din, mezhep, etnik köken ayrımı olmaksızın birliğimizi, beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir fitneye, fesada fırsat vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

İslam ile şereflenen ve Cumhuriyetle taçlanan bir halkanın devamı olunduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Yüz yıllardan beri beraberiz. Çanakkale ve Milli Mücadele zaferini beraber kazandık, 15 Temmuz darbe girişimine beraber karşı koyduk. Dolayısıyla bizim birlik ve beraberliğimiz ebedidir. Bunu en çarpıcı kanıtlardan biri de şehitliklerimizin mezar taşlarıdır. Bu vatanın korunması, milletin selameti için Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla yan yana yatıyorlar. Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamak suretiyle büyük ve güçlü Türkiye için yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."