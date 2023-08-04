TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, CHP'li üyelerin depremzede çocukların Menzil tarikatında kaldığı iddialarına yanıt verdi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, CHP'li komisyon üyelerinin depremzede refakatsiz çocukların Adıyaman'da Menzil tarikatının Buhara evlerinde kaldığı iddialarının yerinde incelenmesi için komisyon başkanlığına yaptığı başvuruya yanıt verdi. Yanıtta, yapılan inceleme ve gözlemlerde çocukların aileleriyle birlikte kaldığı ve ailelerin kendi istekleriyle kaldığı belirtildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, CHP'li komisyon üyelerinin depremzede refakatsiz çocukların Adıyaman'da Menzil tarikatının Buhara evlerinde kaldığı iddialarının yerinde incelenmesi için komisyon başkanlığına yaptığı başvuruya yanıt verdi. Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde hazırlanan yanıtta "Yapılan inceleme ve gözlemlerde refakatsiz olarak hiçbir çocuğun barınmadığı, çocukların aile bütünlüğü içerisinde ailesi ile birlikte kaldığı, ailelerin ise kendi istekleri ile kaldıkları görülmüştür" denildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Sezgin Tanrıkulu, Gülizar Biçer Karaca, Ali Haydar Hakverdi, Mahmut Tanal ve Aysu Bankoğlu, komisyona başvururak Menzil Tarikatı'na ait Buhara evlerinde tutulduğu ileri sürülen deprem mağduru çocukların durumuna ilişkin yerinde inceleme talebinde bulunmuştu.

KOMİSYON BAŞKANI OLARAK KENDİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE HAZIRLANAN YANITI GÖNDERDİ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yanıtını CHP'li milletvekillerine gönderdi. Gönderilen yanıtın, Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde hazırlandığı görüldü.

"ÇOCUKLARIN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE AİLESİ İLE BİRLİKTE KALDIĞI, AİLELERİN İSE KENDİ İSTEKLERİ İLE KALDIKLARI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Yanık'ın ilettiği yanıtta, söz konusu çocukların Menzil tarikatının örgütlendiği Adıyaman Menzil'de kaldığı iddiasına ilişkin Aile Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldığı aktarılarak, şunlar belirtildi:

"Durak (Menzil) köyü Buhara evlerinde refakatsiz çocukların kaldığı haberlerine istinaden, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce Menzil köyünde inceleme yapılmıştır. Ailelerin kaldığı çadır kentler tek tek gezilmiştir. Yapılan inceleme ve gözlemlerde refakatsiz olarak hiçbir çocuğun barınmadığı, çocukların aile bütünlüğü içerisinde ailesi ile birlikte kaldığı, ailelerin ise kendi istekleri ile kaldıkları görülmüştür."