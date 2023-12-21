Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Aihm'e En Yüksek İhlal Oranına Sahip Ülke Olarak Bakılması Tamamen Algı, Propaganda Bu Doğru Değil'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda; "Ülkemiz AİHM kararlarını titizlikle uyguluyor, 31 bin 670 dosya gönderilmiş tüm ülkeler bakımından. Tüm ülkelerin ortalama icra süresi yüzde 79.67. Ülkemiz hakkında 4 bin 367 kararın icra süreci Bakanlar Komitesi'ne gönderilmiş, bu kararların 3 bin 908'i icra edilmiş. Türkiye'nin kararları icra oranı yüzde 89.48. AİHM'e en yüksek ihlal oranına sahip ülke olarak bakılması tamamen algı, propaganda bu da doğru değil. AİHM kurulduğu günden beri tüm ülkeler bakımından 996 bin 892 başvuru sonuçlandırmış bunlardan 21 bin 784'ü ihlal kararı. Türkiye olarak 2012 yılından itibaren AİHM ülkemizle ilgili 90 bin 771 başvuruyu sonuçlandırmış bunlardan bin 54 ihlal kararı verilmiş, ihlal oranı yüzde 1.16, genel ihlal oranı yüzde 2.18" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün, Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasının sonunda kalp krizi geçirmesi ve sonrasında hastanede vefat etmesi nedeniyle yarım kalan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı. Milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, şunları söyledi:

"TÜM MAHKEME KARARLARI BAĞLAYICIDIR"

"Anayasamızın 153. maddesi AYM kararları bağlayıcıdır, anayasamızın 154. maddesi Yargıtay kararları bağlayıcıdır. Tüm mahkeme kararları bağlayıcıdır.

"HAPİSANELERDE KÜRTÇE'NİN ENGELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hapishanelerde Kürtçe'nin engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil bu geçmişte yaşanan bir durumdu. Artık anadilde propaganda yapmak, cezaevlerinde konuşmak yasak değil.

Soruşturmaların, kovuşturmaların gecikmemesi noktasında da HSK gerekli teftiş mekanizmaları hassasiyetle davranıyorlar.

"83 BİN 50 KİRA UYUŞMAZLIĞI BAŞVURULARININ 36 BİNİ ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI"

1 Eylül'den itibaren kira hukuku, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk hukukundan doğan davalarda zorunlu ara buluculuk sistemine geçmiştik. Bu uyuşmazlık bakımından bugüne kadar 107 bin 845 bin ara buluculuk başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 83 bin 50'si kira uyuşmazlıklarıyla ilgili. 83 binin 36 bini anlaşmayla sonuçlandı. 3,5 ayda kira davaları bakımından 16 bin 245 dava açılmış. Geçtiğimiz ağustos ayında 20 bin civarında kira davası açılmıştı.

"AİHM'E EN YÜKSEK İHLAL ORANINA SAHİP ÜLKE OLARAK BAKILMASI TAMAMEN ALGI, PROPAGANDA BU DOĞRU DEĞİL"

Ülkemiz AİHM kararlarını titizlikle uyguluyor, 31 bin 670 dosya gönderilmiş tüm ülkeler bakımından. Bakanlar Komitesi bu dosyaların 25 bin 233'ünü icra edildiği gerekçesiyle kapatmış. Bu kapsamda tüm ülkeler bakımından 6 bin 437 kararın icra süreci devam ediyor. Tüm ülkelerin ortalama icra süresi yüzde 79.67. Ülkemiz hakkında 4 bin 367 kararın icra süreci Bakanlar Komitesi'ne gönderilmiş, bu kararların 3 bin 908'i icra edilmiş. Şu anda Türkiye'nin icrasını beklediği dosya sayısı 459. Türkiye'nin kararları icra oranı yüzde 89.48. AİHM'e en yüksek ihlal oranına sahip ülke olarak bakılması tamamen algı, propaganda bu da doğru değil. AİHM kurulduğu günden beri tüm ülkeler bakımından 996 bin 892 başvuru sonuçlandırmış bunlardan 21 bin 784'ü ihlal kararı. Türkiye olarak 2012 yılından itibaren AİHM, ülkemizle ilgili 90 bin 771 başvuruyu sonuçlandırmış bunlardan bin 54 ihlal kararı verilmiş ihlal oranı yüzde 1.16, genel ihlal oranı yüzde 2.18."

Bakan Fidan da şöyle konuştu:

"AZERBAYCAN'IN ERMENİSTAN İLE BARIŞ ANLAŞMASINI İMZALAMASINA PARALEL OLARAK TÜRKİYE DE ERMANİSTAN'LA NORMALLEŞMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATACAKTIR"

"Türkiye Ermenistan ve Azerbaycan barış sürecini son derece yakından takip etmekte. Azerbaycan ile eş güdüm içerisinde bu süreci götürmekteyiz. Savaşta ve barışta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştum. Geldikleri noktada barışa her zamankinden daha yakın olduklarına ilişkin yorumlarını da aldım. Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış anlaşmasını imzalamasına paralel olarak Türkiye de Ermenistan'la normalleşmesi konusunda gerekli adımları atacaktır.

"SINIRIN ÖTESİNDEKİ SİLAHLI TEHDİTLE MÜCADELE EDERKEN HİÇBİR ŞEKİLDE SİVİL KAYIPLARINA MAHAL BIRAKMAMAKTAYIZ"

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlarla Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Biz yıllardır sınırın ötesindeki silahlı tehditle mücadele ederken hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. PKK terör örgütü silahlı tehdit varlığını devam ettirdiği sürece oradaki varlığımız devam edecek. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz ve meşakkatli bir istihbari süreçten geçiriliyor. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu."