TBMM Genel Kurulunda beş partinin grup önerileri oylamada kabul görmedi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Parti ve Yeni Yol Partisi'nin "Sermaye piyasaları", İYİ Parti'nin "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik AŞ", CHP'nin "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ", DEM Parti'nin "Geçmişe ilişkin birtakım iddialar"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, fon soruşturmalarının üzerinden 48 gün geçtiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugünkü açıklamalarını anımsatan Öztürk, soruşturmayı sonuna kadar takip edeceklerini belirtti. Fon mağdurlarına yapılan ödemelerin yetersiz kaldığını ileri süren Öztürk, "Suç örgütünün varlığını savcılar da kabul ediyorsa, bu suç örgütünün lideri kimdir. 48 gündür liste önünüzde ama açıklamıyorsunuz. Bu süreçte görevden alınanlar, gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. 'Bu atamalar hükümetimiz tarafından yapılmıştır. Sorumluluğu bizdedir' demiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "200 milyar doları bulan bu büyük zararı ve kapatılmaya çalışılan bir hırsızlığı görüyoruz." dedi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerin sorumlularının ortaya çıkarılmasını istedi. Olayın zamana yayılarak, soğutulmak istendiğini ileri süren Şahin, "Sorunun kaynağı olanlarla siz çözüm önerisi üretmeye çalıştınız. Bu sıralarda geçen hafta kanun çıkardığımız arkadaşların bazıları ev hapsinde, bazıları tutuklu." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, fon soruşturmalarında adı geçenlerin isimlerinin duyurulmadığını söyledi. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerden milyonlarca insanın mağdur olduğunu anlatan Türkoğlu, "Türkiye'nin bir anda yüzde 24'ünün yoksullaşması ve fakirleşmesi söz konusu. Bu mesele 3-5 kişiye bedel ödeterek kapatılamaz. Gerekli görevden alınmalar derhal yapılmalı. Her kuruşun hesabı sorulmalıdır. Finansal piyasalarda alınması gereken kararlar 1 ay, 40 gün sonra değil 1 dakika bile geciktirilmeden alınmalıydı." şeklinde konuştu.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerle ilgili zamanında önlemler alınmadığını savundu. Milletin alın teri, birikimi ve geleceğinin çalındığını aktaran Gündoğdu, "Neden kamuoyundan saklanan işlem ve kişi bilgileri ısrarla paylaşılmıyor? Ayakkabı kutularındaki paraları unutmadık. 128 milyar doları unutmadık. Merkez Bankası rezervlerinin nasıl satıldığını unutmadık. Soma'yı unutmadık. Yıllar değişiyor, dosyalar değişiyor, rakamlar değişiyor, milletin sorduğu değişmiyor, 'bu ülkede kim hesap verecek' diyor millet." dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, fon soruşturmalarıyla ilgili Meclis'te komisyon kurulmaması için özel bir çaba harcandığını ileri sürdü.

Devletin denetim mekanizmalarının işletilmediğini savunan Fırat, "Küçük yatırımcı parasını kaybederken kimler haksız kazanç sağladı? Önceden haber verilerek kimlerin çıkış yapmasına izin verildi? Riskler önceden görülmüşse neden önce müdahale edilmedi? Bakanların, üst düzey bürokratların, milletvekili yakınlarının ilişkileri konuşuluyor, iddiaların sonu gelmiyor. Eğer bu iddialar doğruysa bunun adı 'ekonomik suç' değil, kamu gücünün kötüye kullanılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.

Milletin güveniyle nice zorluğun üstesinden geldiklerini kaydeden Yüksel, şunları kaydetti:

"Bugün de ekonomik güven ortamını zedelemeye ve yatırımcılarımızı mağdur etmeye yönelik girişimlere karşı aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu kararlarımızın en somut göstergesi, fon piyasalarında yaşanan hukuka aykırılıklara karşı devletimizin ilgili kurumları tarafından atılan adımlardır. Yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 433 şüpheliden 112'si tutuklu, 186'sı adli kontrol altında, ayrıca 359 gerçek kişinin ve 111 tüzel kişiliğin mal varlıkları ile banka hesaplarına tedbir uygulanmıştır. Soruşturmalar adım adım titizlikle ve kararlılıkla ilerlemektedir. Yatırımcılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve sürecin sağlıklı yönetilmesi için de çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Ara ödemelerin bu hafta da devam edeceğini kaydeden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomimizin göz bebeği olan finans piyasalarımızın yaşanan bu süreçten zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Piyasalarımızdaki güven ve istikrarın korunması için tüm imkanlarımızı seferber ettik, seferber ediyoruz. Bu noktada hukuka uygun çalışan şirketlerle suç şüphesi altındaki işlemler birbirine karıştırılmamalı. Ekonomik güven ortamını korumak ve manipülasyonları önlemek önceliğimizdir çünkü biz milletin parasını korurken milletin hukukunu da koruyoruz. Suçu kesinleşen hesabını verecek, masumiyet karinesi de titizlikle gözetilecektir. Hukuk devletinin gereği de budur. Hal böyleyken muhalefetin bir kesiminin bu adli vakayı siyasi çıkarlara alet etmesi aynı bir garabettir. 'Terörsüz Türkiye' yolunda açtığımız çağdan ve bölgesel savunma gücümüzün etkinliğinden rahatsız olan yapıların ve aparatlarının kara propagandalarının da farkındayız ancak milletimiz müsterih olsun. Devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür. Bu sorunun da üstesinden gelip Türkiye düşmanlarının elini boşa çıkartacağız."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Çalışma takvimi

Öte yandan AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasına alındı.

Genel Kurul, bugün Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışacak.

Genel Kurul'da yarın Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, perşembe günü ise Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi görüşülecek.

Öte yandan, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi, yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA