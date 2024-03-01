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TBMM Genel Kurulu toplandı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı sözlerde MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu deprem konutları ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise Muhasebeciler Haftası hakkında konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'daki deprem konutlarına ilişkin yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde "yerinde dönüşüm" şartlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kentteki gölet ve sulama kanalı inşasının hızlandırılmasını talep eden Fendoğlu, elektrik ve telefon hatlarına yönelik de çalışmalar yapılmasını istedi.

Ak Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, "Muhasebeciler Haftası"nı kutladı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise seçim güvenliğine ilişkin konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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