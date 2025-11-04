Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş ve Erzurum Yatırımları Konuşuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan milletvekilleri, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası ihtiyaçlar ve Erzurum'a yapılan kamu yatırımları hakkında önemli açıklamalar yaptı. MHP'li Zuhal Karakoç Dora, deprem sonrası yatırım talep ederken, CHP'li Deniz Demir konut kiralarındaki artışa dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin kente sosyal ve ekonomik etkilerini anlattı.

Tarım alanında çiftçilere faizsiz kredi desteğinin sağlanmasını ve yıkılan okulların yeniden inşa süreçlerinin hızlandırılmasını isteyen Dora, "Kahramanmaraş için yardım değil yatırım istiyoruz. Bu şehirde çakılan her çivi, taşınan her tuğla Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için atılan bir adımdır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, barınma konusunun ülke genelinde önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Konut kiralarındaki artışlara işaret eden Demir, bu kiraların asgari ücretin iki katı olmasının sürdürülebilir olamayacağını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ise Erzurum'a yapılan kamu yatırımlarına değinerek, AK Parti iktidarlarında kente 210 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı.

Erzurum'un büyümesi için tüm kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Fırat, 2002-2025 yılları arasında yapılan yatırımlara değinerek, "15 barajın 13'ü, 15 göletin 10'u, 31 HES'in 29'u, 51 sulama tesisin 24'ü toplam 538 tesisin 391'i bu dönemde işletmeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Listede TOGG da var! İşte 2025'te en çok satılan 10 otomobil markası

10 ayda kaç adet TOGG satıldı? İşte merak edilen rakam
Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet karaborsaya takıldı

Ajax'ın Galatasaray korkusu! Anında iptal ettiler
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı

4 yıl men cezası alan Rıza Kayaalp'e müjdeli haber
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.