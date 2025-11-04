TBMM Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş ve Erzurum Yatırımları Konuşuldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin kente sosyal ve ekonomik etkilerini anlattı.

Tarım alanında çiftçilere faizsiz kredi desteğinin sağlanmasını ve yıkılan okulların yeniden inşa süreçlerinin hızlandırılmasını isteyen Dora, "Kahramanmaraş için yardım değil yatırım istiyoruz. Bu şehirde çakılan her çivi, taşınan her tuğla Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için atılan bir adımdır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, barınma konusunun ülke genelinde önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Konut kiralarındaki artışlara işaret eden Demir, bu kiraların asgari ücretin iki katı olmasının sürdürülebilir olamayacağını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ise Erzurum'a yapılan kamu yatırımlarına değinerek, AK Parti iktidarlarında kente 210 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı.

Erzurum'un büyümesi için tüm kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Fırat, 2002-2025 yılları arasında yapılan yatırımlara değinerek, "15 barajın 13'ü, 15 göletin 10'u, 31 HES'in 29'u, 51 sulama tesisin 24'ü toplam 538 tesisin 391'i bu dönemde işletmeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.