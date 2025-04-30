TBMM Genel Kurulu'nda, 'Jammer' tartışması (2)

GENEL KURUL'DA İYİ PARTİ VE DEM PARTİ ARASINDA 'TERÖR' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı Türkiye'nin tutumunu ve İsrail'le ticari ve lojistik ilişkilerinin görüşülmesi' başlıklı araştırma önergesinin görüşmeleri esnasında İYİ Parti ve DEM Parti arasında 'terör' tartışması yaşandı.

'PKK'NIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYACAKSIN'

Önerge üzerine İYİ Parti adına söz alan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 'bölücü terör örgütü tarafından şehit edilenleri unutmayacaklarını' söylediği esnada DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 'Onların kanı üzerinden siyaset yapacağız' diyerek imada bulundu. Türkoğlu bunun üzerine, "Onların kanını akıtanların Allah belasını versin, onların kanı üzerinden siyaset yapanların da Allah belasını versin. Devleti bölmeye çalışanların da Allah belasını versin, buna çanak tutanların da. Geçeceksiniz o işleri, bırakacaksınız ve yapamayacaksınız, yaptırtmayacağız" dedi. DEM Partili Sakık yerinden, 'Ya kimsen sen, kimsin' diyerek sataşmayı sürdürdü. Kürsüde bulunan Türkoğlu şöyle devam etti:

"Göreceksiniz. Siz kimsiniz? Yaptırtmayacağız, böldürtmeyeceğiz; şehitleri anacağız. Şehidin anılmasından niye rahatsız oldunuz? O zaman teröristi kınayacaksın, PKK'yı ve bölücübaşı, katil Abdullah Öcalan'ı kınayacaksın. Her gün gelip burada sözcülüğünü yapmayacaksınız. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, burası Gazi Meclis. Tümden bunun unutulduğunu mu zannediyorsunuz? Biz varız, unutturmayacağız."

'SİZİN KİM OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ'

Genel Kurul'da siyasi parti temsilcileri önerge üzerine görüşlerini paylaşmasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez söz aldı. Çömez, "Bir sayın milletvekilimiz, 'Terörle aranıza mesafe koyun' demiş. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bu ülke için canını feda etmiş ve bu ülkenin istikbalini temin etmek için gözünü budaktan esirgememiş ve şehit olmuş bütün Mehmetçiklerimiz bizim başımızın tacıdır. Biz anmaya, yad etmeye devam edeceğiz, siz, 'Kim oluyorsunuz?' diye sormaya devam edin. Biz kim olduğumuzu biliyoruz ama sizin de kim olduğunuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE SİLAH VE ŞİDDET OLMAYACAKSA NEDEN RAHATSIZLIK DUYUYORSUNUZ'

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İYİ Partili Çömez'in açıklamalarına karşı söz aldı. Sakık, hiçbir askerin anılmasından rahatsız olmadığını vurgulayarak, "Dökülen her kanı kendi bedenimden dökülmüş gibi görürüm. Bunun içindir diyoruz ki; bu topraklarda kan akmasın, çatışma olmasın, kan üzerinden siyaset yapılmasın, feryadımız bu. Eğer silahlı güçler bir silahtan, çatışmadan kendimizi arındıracaksa, Türkiye'de silah ve şiddet olmayacaksa bundan neden rahatsızlık duyuyorsunuz?" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ UZANTISI GİBİ DAVRANIYORSUNUZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Partili Sakık'ın sözleri üzerine, "Vekilimiz Sayın Selçuk Türkoğlu bu ülkenin başına bela olmuş alçak bir terör örgütünü lanetlemiştir ve onların şehit ettiği bir askeri yad etmiştir. Bundan rahatsız oluyorsunuz, gocunuyorsunuz çünkü sizin talimat aldığınız yer orası. Bir kere bu Meclisin çatısı altında, 'Terörü lanetliyorum' dediniz mi? Bir kere şu yüce çatı altında, '50 bin kişinin katili olan bu terör örgütünü lanetliyorum' diyebildiniz mi? Diyemiyorsunuz, diyemiyorsunuz çünkü; onların siyasi uzantısı gibi davranıyorsunuz, onun için söyleyemiyorsunuz ve rahatsız oluyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ ŞEHİTLERİN GELMESİNİ İSTEMİYORSAK DİLİMİZİ DEĞİŞTİRMELİYİZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Türkiye de 100 yıllık bir Kürt sorunu olduğunu ve sorunun çözümü için tarihi bir eşikte olduklarını söyledi. Koçyiğit, "Bu sorunu tarihte bırakalım, Kürt sorununu çatışma ve şiddet zeminden çıkaralım. Bu sorunu hukuki ve siyasi zemine taşıyalım. Bence herkes bunun kıymetini bilmeli. Yeni şehitlerin gelmesini istemiyorsak yeni insanların yaşamını yitirmesini istemiyorsak bu ülkede askerin de Kürt'ün de Türk'ün de polisin de ölmesini istemiyorsak bence önce dilimizi değiştirmeliyiz. Bu dil demek ki engelleyemiyor yeni insanların ölmesini. Yeni bir başlangıca ihtiyacı var" diye konuştu.

'BİZ O TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise "Sayın Grup Başkanvekili, benim konuşma biçimimi, 'İtici bir dil' olarak nitelendirdi. Doğrudur. Ben kendisine, terör örgütüyle aranıza mesafe koyun dersem o, ona itici gelecek. Terör örgütünden talimat almayın dersem itici gelecek. Terörü lanetleyin, bu alçakları, bu katilleri lanetleyin dersem elbette itici gelecek çünkü onlar burada o alçakların siyasi uzantısı gibi davranıyorlar. O da yetmiyor, bir tehdit dili kullanıyor. 'Daha fazla şehit gelmesini istemiyorsanız' diyor. Biz o terörün kökünü kurutacağız, bu ülkede huzur gelecek, dostluk gelecek, kardeşlik gelecek, birlik ve beraberlik gelecek ve siz arkanıza aldığınız o emperyal güçlerle bu milleti, Kürtleri de kullanamayacak hale geleceksiniz, onları istismar edemeyecek hale geleceksiniz" ifadelerini kullandı.

'MİLADI DOLMUŞ ARGÜMANLARLA BİZE HAKARET ETMEKTEN MEN EDİYORUZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise barıştan korkan ırkçı bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ve insanların ölmemesi için çalıştıklarını ekledi. Koçyiğit, "Bizim bu ırkçı, inkarcı, faşist akla söyleyecek bir sözümüz yok, durduğumuz yer belli. Biz Türkiye halklarının yanındayız, biz bu ülkede çözümün, barışın yanındayız; karşısında duranlarınla tam karşısındayız ve bu süreç nihayete erinceye kadar, bu ülkede Kürt sorunu demokratik barışçıl yollardan kuruluncaya kadar, demokratik Cumhuriyet inşa edilinceye kadar, bu ülkede yaşayan her insan eşit, onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bu bayatlamış, tarihi dolmuş, miladı dolmuş argümanlarla bize hakaret etmekten de men ediyoruz" diye konuştu.

'TERÖRÜ LANETLEYECEK BİR KELİME BİLE AĞZINIZA ALMADINIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terörün karşısında durmaya devam edeceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Teröristlerin ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içerisinde yaşamasını isterken siz Kandil'den besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir tek kelime alamadınız. Utanmadan ve sıkılmadan bu Parlamentonun çatısı altında bizi faşistlikle suçluyorsunuz. Bu ülkenin 50 bin canına mal olmuş o alçak örgüte lanet edemeyecek kadar insanlıktan uzaklaşmışsınız."

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

İYİ Partili Çömez'in açıklamaları sürerken, DEM Parti sıralarından tepkiler yükseldi. Çömez bunun üzerine ayağa kalktı ve konuşmasını sürdürdü. İki parti arasında karşılıklı sataşmalar yaşanırken Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi. Genel Kurul aranın ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Aliekber METE/ ANKARA,