TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, İstanbul'daki konut projelerine vurgu yaparken, CHP'li Yaşar Tüzün maden ruhsatlarını eleştirdi. DEM Parti Milletvekili Gülderen Varli, Suriye hükümetinin YPG'ye yönelik operasyonlarını gündeme taşıdı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, "muhalefetin sistematik engellemelerine, ideolojik barikatlarına rağmen" Fetihtepe'de 778 konutun tamamlanarak "dirençli İstanbul" hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik'te verilen maden ruhsatlarını eleştirerek, madenlerin suyu kirletecek, ormanları ve tarım arazilerini yok edecek noktaya geldiğini ileri sürdü.

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, Suriye hükümetinin terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonları nedeniyle Türkiye'deki gösterilere yapılan müdahaleleri eleştirdi.

