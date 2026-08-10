Özel: Barışın önünde durmayacağız; Güler: Teklifin kaynağı rapor

ÖZEL: HEP DOĞRU YERDE DURDUK

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Terörsüz Türkiye' sürecinin büyük bir özensizlikle yönetildiğini, müzakerelerin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü, hazırlanan teklifin kamuoyundan gizlendiğini söyledi. Özel, "Bu soruna hiçbir zaman seçim takvimine bakarak yaklaşmadık. Anketlere göre konuşmadık. Konjonktür değişince söz ve tavır değiştirmedik. İşine geldiğinde 'Çözüm' diyen, işine gelmediğinde bütün Kürtleri 'terörist' ilan edenlerden olmadık. Tarihsel tutarlılık içinde hep aynı yerde, hep doğru yerde durduk. Dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Bu mesele şiddetle değil, siyasetle çözülmelidir. Gizli pazarlıklarla değil; milletin gözü önünde, milletin rızasıyla çözülmelidir. Bir kişinin iradesiyle değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik meşruiyeti ile çözülmelidir. Herkesin kaygısını gören, acısını da umudunu da yüreğinde taşıyan bir büyük toplumsal mutabakatla çözülmelidir. Yıllarca biz bunu savunduk. 'Bu meselenin çözüm adresi Meclis'tir' dedik. Komisyon kurulmasını yıllarca önerdik. Komisyon kurulduğunda katılım gösterdik. Tüm tahriklere, bütün sabotajlara rağmen masada kaldık. Sürecin başında durumumuzu şöyle özetlemiştik; 'Destekleyeceğiz, katkı sunacağız ve denetleyeceğiz.' Her aşamasında yapıcı olmaya gayret gösterdiğimiz bu süreçte, başta ortaya koyduğumuz ilkelerden hiç sapmadık. Çünkü bizim tutumumuz günlük değil, tarihseldir; konjonktürel değil, ilkeseldir. Siyaset ilkeyle yapılır" dedi.

'BARIŞIN ÖNÜNDE DURMAYACAĞIZ'

Özel, partisinin teklife 'hayır' demesi gerektiği yönündeki görüşleri anlayışla karşıladığına vurgu yaparak, "Buradan tarih önünde ifade ediyorum; bu yasaya 'hayır' deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti, kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için, hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın; bu ülkenin çocukları, bu ülkenin geleceğini okullarda, fabrikalarda, tarlalarda, laboratuvarlarda kursun diye barışın önünü açacağız. Türkiye, bölgemizdeki ve dünyadaki tehditlere karşı bir ve bütün olsun, güçlü olsun diye barışın önünü açacağız. Yıllardır teröre, silaha, gözyaşına harcadığımız gücümüzü üretime, eğitime, refaha ayırmak için barışın önünü açacağız. Korku olmadan, ayrımcılık olmadan, yan yana, gönül gönüle ortak geleceği inşa etmek için barışın önünü açacağız. Biz ölüm değil hayat olsun diye, korku değil umut olsun diye bu sorumluluğu alacağız" ifadelerini kullandı.

'BEN VE ARKADAŞLARIM 'EVET' DİYECEĞİZ'

Sürece dair kırmızı çizgileri olduğunu ve bu çizgilerin Atatürk, Lozan Antlaşması, devletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü ile anayasanın güvence altına aldığı Cumhuriyetin temel nitelikleri olduğunu kaydeden Özel, "Bu anlayışla; iktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metni değil ama partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin göstereceği duruşa güvenerek, bu metne kefil olmadan ama barışın sorumluluğunu taşıyarak, iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.

GÜLER: TEKLİFİN ANA KAYNAĞI RAPOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluşu, çalışmaları, kamuoyu ile paylaşılan raporu anlattı ve halihazırda teklifin raporun 6'ncı bölümüne göre hazırlandığını ekledi. Güler, "Şu anda yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 12 maddeden oluşan bir kanun teklifini görüşüyoruz. Peki, bunu oluşturan ana kaynak neydi? Raporumuzun 'Sürece İlişkin Yasal Düzenleme Önerileri' başlığındaki 6'ncı madde var ve bu maddeyi okuduğumuzda aslında kanun teklifimizin ana kaynağını herkes çok açıklıkla görecektir. Ben biraz önce çok üzüldüm; 'Bu kanunu 3 kişi biliyormuş.' Şimdi büyük yalanlar var. Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri; bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Duymayanlar duysun, bu kanunu birçok insan biliyordu. Çünkü raporumuz aleni, internet sitesine giren herkes görür, 6'ncı maddeyi okuyan insanlar, bu kanunun direkt ne olduğunu çok net göreceklerdir. Keşke okusalardı" dedi.

'SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Partisinin kapalı grup toplantısına ilişkin atıf yapıldığını hatırlatan Güler, "Birilerinin dedikodusuyla beraber burada konuşulmasını ben doğru bulmadım çünkü adı üzerinde dedikodu. Ben Genel Başkan düzeyinde daha nezaketli, daha şık, daha özverili, daha doğru cümleler kullanılmasına gayret ediyorum. Ben de birçok siyasi partinin kapalı grup toplantısında neler konuşulduğu bize de iletiliyor; bunu polemik konusu mu yapacağız? Hiç alakası yok. Bizim amacımız belli, bakın bizim derdimiz belli. Biz Türkiye'de, bu topraklarda bir daha silahın, şiddetin asla konuşulmaması, bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçlarıyla beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Elimizden geldiğince, elimizden gelen tüm çabayla, tüm kapasitemizle ve değerlerimizle beraber biz soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Genel Kurul'da teklif üzerine görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı