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TBMM Genel Kurulu Kızılay Kanunu teklifini ve Mekke Anlaşması'nı görüşecek

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TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin teklifi ele alacak. İlk 3 maddesi kabul edilen Kızılay teklifiyle dernek, Türkiye'ye gelen ayni ve nakdi yardımlarda tek yetkili kuruluş olacak.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alınacak.

Haftalık çalışmalarına 3 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

İlk 3 maddesi kabul edilen teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de görüşülecek.

2027 yılı bütçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda, 2 Kasım Pazartesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 Kasım Salı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 Kasım Çarşamba Ticaret Bakanlığı, 5 Kasım Perşembe Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 6 Kasım Cuma Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA
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