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TBMM'de yoklama krizi: Toplantı yeter sayısı sağlanamadı, oturum yarına ertelendi

TBMM'de yoklama krizi: Toplantı yeter sayısı sağlanamadı, oturum yarına ertelendi
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TBMM Genel Kurulu, Çocuk Koruma Kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı. Gündem dışı konuşmalar ve önerge görüşmelerinin ardından Yeni Yol grubunun yoklama talebi üzerine yapılan iki ayrı yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine oturum, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine kapandı.

TBMM Genel Kurulu, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talebinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümüne geçildi. Bu bölümde Yeni Yol grubunun sunduğu, '1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra belediyelere yönelik yürütülen adli ve idari süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırılması, tutuklama, görevden uzaklaştırma ve kayyum uygulamalarının hukuki dayanaklarının, denetim süreçlerinin, uygulamalardaki eşitlik ilkesinin ve yerel demokrasi üzerindeki etkilerinin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' başlıklı önerge görüşmeleri sonrasında Yeni Yol grubu yoklama talebinde bulundu.

Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci yoklamada da çoğunluğun sağlanamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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