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TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, 'Kudüs' hakkındaki gündem dışı konuşmasında, İsrail'in, Filistinlilere yönelik, tarihte emsali görülmemiş bir vahşete imza attığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, "Kudüs" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, İsrail'in, Filistinlilere yönelik, tarihte emsali görülmemiş bir vahşete imza attığını söyledi.

İsrail'in, Filistin topraklarını işgal ederek halkı yer altında yaşamaya mahkum ettiğini, çocukları ve kadınları diri diri yaktığını anlatan Yaz, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının ve bitmek bilmeyen hırsının, bir gün kendi sonunu getireceğini ifade etti.

AK Parti'li Yaz, İsrail için "vadedilmiş topraklar" konusunda Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ifade bulunmadığına dikkati çekerek, gelecekte yeryüzünde İsrail adında bir devletin var olmayacağına ve Filistin halkının, özgür şekilde kendi devletlerinde yaşayacağına yönelik inancını dile getirdi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç "Antalya'nın sorunları", CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ise "Edirne'nin sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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