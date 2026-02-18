Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunca hazırlanan rapora ilişkin, "7 ana bölümden oluşan rapor, milli dayanışmanın güçlendirilmesi, kardeşlik hukukunun tahkimi, demokratik standartların yükseltilmesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kalıcı huzurun tesisini esas alan kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ramazanın hayırlar getirmesi temenni etti.

"Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltileceğine" yönelik söylemleri anımsatan Özdağ, "2018'deki ilk bayram ikramiyesi, asgari ücretin yüzde 60'ına tekabül ediyordu. O nedenle hiç olmazsa şu anki asgari ücretin yüzde 60'ı olan 17 bin lirayı emeklilerimize verirseniz çok iyi olur. Ocak ayında faize 463 milyar liraya verdiniz. Emeklilerimize de 17 bin lira verilebilir." diye konuştu."

Özdağ, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan ya da destek veren Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılması için çağrıda bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dünyadaki en yüksek gıda enflasyonunun Türkiye'de yaşandığını, et ve meyve fiyatlarının ulaşılamaz olduğunu savundu.

Türk halkının ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşma umudu ve hakkı olduğunu belirten Çömez, milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. Çömez, "Bu ülkenin bir umut hakkının olması lazım. Çocuğun, kadının, gençlerin, yaşlının, emeklinin, işçinin, köylünün umut hakkının olması lazım. Böyle bir atmosferde biz onların umut hakkını konuşmak yerine bir terörist başına verilecek umut hakkını konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ve Komisyon raporuna yönelik eleştirilerde bulunan Çömez, "Yüce Parlamento'ya böyle bir raporun gelmesini kabul etmiyorum. Parlamento'nun vazifesi teröristlere af getirmek, terörist başına özgürlük vaat etmek değildir." dedi."

"Rapor, sıradan bir metin değildir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nun komisyon toplantısında kabul edildiğini anımsattı.

Konuya ilişkin kamuoyunda çeşitli tartışmaların yürütüleceğini dile getiren Akçay, "Bu tartışmaları yürütürken asla bir çarpıtma yapmamak lazım. Komisyon legaldir. Raporun içeriği ve yapılan çalışmalar, hariçten gazel okuma şeklinde çarpıtılmaya da çalışılmasın." diye konuştu.

Akçay, raporun aylar süren titiz çalışma sonucunda hazırlandığını vurgulayarak, "Bugün kamuoyuyla paylaşılan rapor, sıradan bir metin değildir. Bu rapor 88 saatlik mesainin, binlerce sayfalık tutanağın ve en önemlisi ortak aklın tecessüm etmiş halidir. Bu çalışma, Meclisimizin temsil gücü ve demokratik meşruiyeti içinde toplumsal barışı kalıcı kılma sorumluluğunun tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun büyük bir uzlaşı ve mutabakatla nihai raporu kabul ettiğini söyledi.

Sürecin her bir aşamasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Koçyiğit, "Her ne kadar ortak rapora ilişkin eleştiri, öneri ve itirazlarımız olsa da bu raporun bir uzlaşı anlayışıyla kaleme alınmış olması ve geniş bir mutabakatla kabul edilmesine büyük bir anlam biçiyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ocak ayında bütçenin 214,5 milyar lira açık verdiğini ifade ederek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Partisi sayesinde emeklilere bayram ikramiyesi verilmeye başlandığını savunan Günaydın, "Şimdi, '4 bin liralık ikramiyeyi 5 bin liraya çıkaralım da emekliye bir hediye verelim' diyorsunuz. 1000 liralık ilave farkın bütçeye getireceği yükü de övünerek söylüyorsunuz, '17 milyar liralık yüke katlanıyoruz' diyorsunuz. Yalnızca ocakta ödediğiniz faiz tam 456 milyar lira. 17 milyon emekliye, faize verdiğiniz paranın yüzde 4'ü bile olmayan bir rakamı vereceksiniz ve bunu övünme meselesi sayacaksınız. Allah kimseyi halktan kopartmasın." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve başladıktan sonra adalet bakan yardımcılarının sorumluluk ve görev alanlarına ilişkin değişiklik yaptığını belirterek, son 5 gündür hiçbir milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edemediğini öne sürdü.

"Mesele çok boyutlu, kapsamlı bir perspektifle ele alınmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, ramazanın Türkiye'ye huzur, gönüllere de bereket getirmesini temenni etti.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Komisyon toplam 88 saatlik bir çalışmayı gerçekleştirmiştir. Siyaset kurumundan sivil topluma, hukuk çevrelerinden akademiye, şehit aileleri ve gazilerimizden ilgili kurum temsilcilerine kadar farklı kesimler dinlenmiş, mesele çok boyutlu, kapsamlı bir perspektifle ele alınmıştır. 7 ana bölümden oluşan rapor milli dayanışmanın güçlendirilmesi, kardeşlik hukukunun tahkimi, demokratik standartların yükseltilmesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kalıcı huzurun tesisini esas alan kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır."

Yenişehirlioğlu, Manisa'daki yatırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.