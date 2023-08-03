TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney+'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi

Disney+'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. RTÜK ise bu kararın ardından bir inceleme başlattı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağı gibi kararlar yolda. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde; Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.

Disney+'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. RTÜK ise bu kararın ardından bir inceleme başlattı. Bugün ise bir tepki de TBMM'den geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağı gibi kararlar yolda

Disney+, Atatürk filmi yayınlamayacağını duyurmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ciddi bir yaptırım yapmaya hazırlandıklarını belirtti. Yayman, yaptığı açıklamada "Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.