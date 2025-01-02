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AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum" dedi.

Ak Parti Hatay Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı çağrı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"DEM PARTİ ÜZERİNE DÜŞEN TARİHİ SORUMLUĞU YERİNE GETİRMELİ"

Suriye'de yaşanan gelişmelerin Bahçeli'nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olduğuna işaret eden Yayman, gelişmeleri olumlu gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Şehit analarının ağlamaması, Türkiye'nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli'nin çağrısı tarihsel önemdedir, ezberleri bozmuştur, duvarları yıkmıştır. Bir anlamda turnusol, samimiyet testidir. Çok değerlidir. 1990'lı yıllarda Türkiye terör belası ile boğuşurken bir TV kanalında rahmetli Alparslan Türkeş'in, HEP milletvekili Leyla Zana'ya 'Kızım bir sorunun olursa beni ara, her zaman arayabilirsin.' şeklinde ifadesi vardır. Aslında dünden bugüne Bahçeli'nin tavrı çok nettir. Ahmet Türk ile söyledikleri tarihe geçer niteliktedir. Önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacaktır. Burada artık söz sırası DEM'dedir. DEM Parti üzerine düşen tarihi sorumluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye'de eylemlere artık son vermesi noktasında daha cesaret verici tavır içinde olmalıdır. Bugün tarihte ilk defa DEM Parti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmektedir. Bu, milletimizin görmek istediği bir harekettir, tavırdır."

"ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERİN OLACAĞINI GÖRÜYORUM"

Terör örgütünün şubat ayı içerisinde silah bırakacağını düşündüğünü ifade eden Yayman, sözlerini şu şekilde tamamladı: "O gün Devlet Bahçeli'ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrısının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu hep beraber anlamışlardır. Sayın Bahçeli çağrısını yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda düşüncelerini dile getirmiştir. Terörist başı Abdullah Öcalan bir açıklama yapmıştır. Şimdi sıra DEM Parti'dedir. DEM Parti'nin bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum. Türkiye tarihini gerçekten olumlu yönde değiştirecek, Türkiye'nin ileri hamleler yapmasını sağlayacak bir takım gelişmelerin olacağını görüyorum."

AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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