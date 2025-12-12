TBMM'deki istismar iddiası sonrası Elif Esen: Sistem acilen yeniden ele alınmalı

Haberler

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'de yaşanan istismar iddialarını Haberler.com'da değerlendirdi. Olayın tüm Meclis'e mal edilemeyeceğini vurgulayan Esen, sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Sistemin baştan sona gözden geçirilmesi çağrısı yapan Esen, çocuk güvenliği için köklü önlemler alınmasının şart olduğunu ifade etti.

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'de yaşanan istismar iddialarına ilişkin Haberler.com'a önemli açıklamalarda bulundu. Sunucu Dilşad Özcan'ın sorularını yanıtlayan Esen, yaşanan olayın Meclis'in kurumsal yapısına mal edilemeyeceğini vurgularken, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Meclis çatısı altında yaşanan bu olayın toplum açısından ciddi bir kırılma yarattığını belirten Esen, sistemin köklü şekilde ele alınması çağrısında bulundu.

"BU OLAY TÜM MECLİSE MAL EDİLEMEZ AMA ASLA GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Elif Esen, yaşanan istismar iddiasının ardından kamuoyunda oluşan tepkilere dikkat çekerek, "Birkaç kişinin yaptığı kötü muamele tüm Meclis'e atfedilemez" dedi. Ancak olayın ciddiyetinin altını çizen Esen, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi ülkenin en önemli temsil makamında böyle bir durumun yaşanmasının kendilerini derinden sarstığını belirtti. "Büyük bir şok yaşadık. Meclis çatısı altında bu istismar nasıl yapılabilir?" ifadelerini kullanan Esen, bu olayın toplumda daha büyük sorunların işareti olduğunu vurguladı.

"SİSTEM BAŞTAN AŞAĞI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

TBMM'nin toplumun çatısı olduğunu hatırlatan Esen, "Eğer bu çatıdan böyle bir duman çıkıyorsa, ülkede büyük bir yangın vardır" diyerek uyarıda bulundu. İstismar suçuna karışan herkesin en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Esen, geçmişte yaşanmış benzer olayların da araştırılması gerektiğini ifade etti. "Bu yaşananlar Meclis'in itibarı ve burada görev yapan ahlaklı çalışanlara büyük bir hakarettir" diyen Esen, çocukların güvenliği için çalışma şartlarının ve denetim mekanizmalarının tamamen yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Esen, "Bu sistemi kökten gözden geçirmeden çocuklarımızı güvenle geleceğe taşıyamayız" sözleriyle çağrısını yineledi.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Politika
