TBMM'de Yeni Yasama Yılı Değerlendirmesi ve Mücadele Mesajları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bingöl, yeni yasama yılında tüm milletvekillerinin daha yapıcı, daha kapsayıcı ve daha adil bir tavırla çalışacağına inandığını söyledi.

Bingöl, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a ilişkin, "Umut ediyorum ki Meclisimiz üzerine düşen görevi yapar ve Can Atalay en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşarak Meclis çalışmalarına katılır." sözlerini sarf etti.

Yeni yasama yılına yönelik de Bingöl, "Bu yasama döneminde hepimize düşen ortak görev halkın güvenini pekiştirmek, kurumlara olan inancı yeniden tesis etmek ve her bir yurttaşımızın kendisinin bu Meclis'te temsil edildiğini hissetmesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanvekili Bingöl, daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü soykırıma karşı Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in ablukasını kırmayı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçladığını anımsattı.

İnsani yardım ulaştırmak için yola çıkan gönüllülerin ellerinde silah değil, vicdan, umut ve insanlık taşıdıklarını belirten Yazmacı, İsrail'in bu kez de vicdanları hedef aldığını dile getirdi. Yazmacı, gemilerin hukuksuz biçimde durdurulduğunu, gönüllülerin zorla gözaltına alındığını, mallarına el konulduğunu, kamera ve telefonlarının gasbedildiğini anlattı.

"Uluslararası sularda seyreden sivil gemilere yapılan saldırı açık bir deniz haydutluğudur" diyen Yazmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sumud Filosu sadece yardım taşıyan gemiler değil, insanlık vicdanının yansımasıydı. Sadece yardım değil, vicdan taşıyorlardı. Bu gemiler Gazze'ye bir damla umut ulaştırmak için yola çıkmışlardı. Uluslararası sularda adeta bir korsan devleti gibi sivil gemilere saldırdılar. Gazze davasına sessiz kalan, zulme ortak olandır. Evet, bugün Sumud Filosu fiziken engellendi ama o gemilerin taşıdığı ruh daha gür şekilde ayaklandı."

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, "1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, meme kanserine dikkati çekti.

Bu hastalığa yönelik savaşın, sadece bedenle değil, umutla, cesaretle, yaşamı sevmekle ve kararlılıkla kazanıldığını vurgulayan Yontar, erken teşhisin önemine işaret etti. Yontar, geç kalınmadan gerekli kontrollerin yaptırılması tavsiyesinde bulundu.