TBMM'de ihtisas komisyonlarına seçim yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve grubu olmayan siyasi parti milletvekillerine düşen üyelikler için seçim yapıldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda boş bulunan iki üyelik için Hüda Par Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay seçildi. Ayrıca Türkan Elçi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve grubu olmayan siyasi parti milletvekillerine düşen üyelikler için seçim yapıldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda boş bulunan iki üyelik için Hüda Par Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşekkülleri Komisyonu'na boş bulunan ve grubu olmayan siyasi parti milletvekillerine düşen üyeliklere seçim yapıldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda boş olan üyeliklere Hüda Par Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay seçildi. Diğer belirlenen komisyon üyeleri şöyle:

"-Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na Hüda Par Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla.

-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'na Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya.

-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen."

TÜRKAN ELÇİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNA SEÇİLDİ

CHP'nin boş kalan komisyon üyeleri de belirlendi. Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu'ndaki boş üyeliğe CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'ndaki boş üyeliğe CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndaki boş üyeliğe CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi seçildi.