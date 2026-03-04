TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Ağrı'nın sahip olduğu potansiyel açısından yıllar önce büyükşehir olmaya aday bir il olduğunu ancak son yıllarda verilen göç nedeniyle bugün nüfusunun yüzde 15'ini kaybettiğini dile getirerek, kentin, eğitim, ekonomi, sağlık gibi bir çok göstergede alt sıralarda yer aldığını belirtti.

Bozdağ, Ağrı'nın sorunlarına ilişkin sorun ve tespitlerini aktardı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Parlamentolararası Birlik (PAB) bünyesinde faaliyet gösteren Demokrasi ve İnsan Hakları Daimi Komitesi tarafından ele alınan "Kapsayıcı Sosyal Kalkınma ve Engelli Bireylerin Hakları" başlıklı karar tasarısında Türkiye'nin eş-raportör ülke olarak görevlendirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyadaki 188 ülkenin sadece 30'unda engelli parlamenter bulunduğunu anımsatan Öncü, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bir önerge vererek, 'Dünyadaki engelli nüfusunu, aileleriyle birlikte düşünürsek 4 milyar kişi yapıyor. 4 milyar insanın temsilcisinin parlamentolarda olması gerekiyor' dedik. Türkiye'nin kabul edilen bu önergesi üzerine bir rapor hazırlanması gerektiğine, 183 ülkenin bu raporu desteklemesi gerektiğine dair bir karar çıktı. Çıkan karar sonrasında bu raporu hazırlamak üzere İsviçre, Kenya ve Türkiye görevlendirildi. Türkiye olarak ocak ayında taslak raporumuzu sunduk. Sunduğumuz bu taslak rapor, uluslararası alanda çerçeve raporu olarak kabul edildi."

PAB Genel Kurulunun nisan ayında Türkiye'de yapılacağını hatırlatan Öncü, "Taslak raporun içeriği 183 ülke tarafından yapılacak ilavelerle derç edilerek Tanzanya'da yapılacak 152. komitede kabul edilecek. Taslak raporun temel içeriği, artık parlamentolarda genç ve kadın kotası olduğu gibi engelli kotaların da olması gerektiğiydi." bilgisini verdi.

"Artık bu şiddete 'hayır' deme zamanı geldi"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümünün herkesi derinden etkilediğini söyledi.

"Artık bu şiddete 'hayır' deme zamanının geldiğine inanıyorum" ifadesini kullanan Uysal, "Sadece üzülmek yetmiyor. Hepimiz tek yürek olup, okullarımıza kadar sızan bu şiddete, bu şiddet sarmalına güçlü bir duvar örmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız. Toplumu, aileleri ve en önemlisi çocuklarımızı sevgi, saygı, hukuk zemininde hızla bilinçlendirmeliyiz. Unutmayalım ki cezanın yaşı olsa da suçun yaşı olmaz." diye konuştu."