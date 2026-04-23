TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Parti iktidara yürüyor, millet arkamızda. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların arkadaşlarımıza çektirdiği azap bir yana, millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı devralmamızı bekliyor." dedi.

Özel, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meclis'te geçen yıl düzenlenen resepsiyona katılmadığı hatırlatılarak, "Bu yıl gelme kararının altında yatan sebep nedir?" sorusuna Özel, "Biz burada zaten ev sahibiyiz. Geçen yıl 19 Mart darbesinin hemen ardındaydı ve İstanbul'daydık. O yüzden yoktuk. Yoksa biz burada ev sahibiyiz. Meclis resepsiyonuna katılmama gibi bir durum olmaz." yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruya Özel, Yavaş ile dün akşam CHP Genel Merkezinde 1,5 saate yakın bir görüşme yaptığını söyledi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara artık dayanamadıklarını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sabah saat 08.15'te Anıtkabir'e doğru giderken Onursal Adıgüzel'in eşi ve kızı da Silivri Cezaevine giriyorlardı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Onursal'ın kızı Algı, babasını cezaevinde ziyarete gidiyordu. Bu hiçbirimizin kaldıracağı psikoloji değil. O yüzden de 'bu kadar mücadele ediyoruz, başka ne yapalım?' onları değerlendirdik. Şunda hemfikiriz, millet elinize bir bayrak verdiyse onu bırakmayacaksınız. Ulubatlı Hasan'dan beri bayrağı bırakmayan kazanır. Belki kendisi hayatını kaybeder ama o bayrağı kimin için taşıyorsa onun arkasındadır. Onun için Meclis'te, yerel yönetimlerde, partimizde bayrak elimizde. Elimize bayrağı verenlere, seçmenlere hürmeten görevimizin başındayız. Görevlerini bırakacaklar söylemleri... Protesto edebiliriz, eylemler yapabiliriz, farklı mücadeleler seçebiliriz ama milletin elimize verdiği bayrağı bırakmayız. Öyle bir seçeneğimiz yok. Mansur bey de öyle bir düşüncesi olmadığını kendisi söyledi. Çok derinlemesine birtakım hukuki çalışmalar yapmayı, bundan sonra yapılan haksızlıkları, eşitsizlikleri daha görünür kılmayı, milleti daha doğru ve iyi şekilde anlatabilecek her platformu kullanmayı değerlendirdik."

CHP Genel Başkanı Özel, 25 Nisan Cumartesi günü büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Sonra temsilcilerin ve raportörlerin birleştiği bir üst oturumda yol haritası belirlenecek. Pazartesi günü Parti Meclisinde genel durumu değerlendireceğiz. Parti iktidara yürüyor, millet arkamızda. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların arkadaşlarımıza çektirdiği azap bir yana, millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı devralmamızı bekliyor. Onun için de var gücümüzle mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Normal bir ilişki beklemeyin"

Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde CHP İl Başkanlığı üyelerinin gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine ilişkin görüntü dolayısıyla değerlendirmesi sorulan Özel, şunları söyledi:

"Yapmazlar. Manisa'da mesir festivali var, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Mehter Takımı'nın geçit töreniyle başlayacak. Ben Beşiktaş'ın stadında milli takımımızın Türkiye'deki son maçını izledim. Seyirciyi coşturması için gelen mehter takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mehter takımıydı. Yanımda da Nuri Aslan vardı. Hep birlikte mehterle coştuk, coşturduk. Mehter de bizim, Fatih de bizim, Ulubatlı Hasan da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim, İnönü de bizim, Ecevit de bizim. Bu tarihi kişiliklere ve onların anılarına saygısızlık yapan hiç kimsenin bu milletin gönlünde yeri olmaz. Ben kendim bir şey görmedim. Mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya bir yanlış açıdır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez bizde."

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmalara ilişkin soruya Özel, "Mansur bey bu dosyaların tamamından Sayıştay denetimini geçirmiş, sorulara gereken cevapları vermiş, halen de ilgili kanunlar doğrultusunda ABB'nin icraatlarıyla ilgili sorulacak her soruya yanıt vermeye hazırdır." yanıtını verdi.

Özel, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in yargılanmadığı yerde kimseye bir kelime soru bile sorulamayacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya Özel, "Demokrasilerde olması gereken gibi bir görüşme için herkesin birbirinin hakkına, hukukuna saygılı olması lazım. Bize düşman hukuku uygulanıyor. Bir düşman hukuku uyguladığınız muhatabınızla daha sonra ihtiyacınız olduğu zaman da normal bir ilişki beklemeyin." yanıtını verdi.