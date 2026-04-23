TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu

DEM PARTİ'Lİ BAKIRHAN: BARIŞ İLK KEZ BU DÜZEYDE MECLİS'İN GÜNDEMİ OLDU

Özel oturumda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırıda hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakırhan, "Bu Meclis, 100 yıl önce cumhuriyet fikrini esas alarak kurtuluş iradesiyle kuruldu. Bugünse barış iradesi etrafında yeniden anlam kazanıyor. Takvimler 2026'yı gösteriyor ama bu kürsünün omuzlarındaki tarihsel ağırlık 1920'lerin ağırlığıdır. 1920'lerde dünya altüst olurken bu topraklar kurtuluşu çoğulcu bir Meclis'te, ortak bir akılda buldu, farklı sesler bir arada konuştu ve bu ülke ayağa kalktı. Bugün takvimler 2026'yı gösterirken yeniden o kavşaktayız; Orta Doğu yeniden şekilleniyor, dünya yeniden kuruluyor. Biz bir kez daha birlikte güçlenmekten yanayız, farklılıkların birbirini ezmediği, birbirini tanıdığı bir zeminde buluşalım diyoruz. O gün varoluş silahla savunuldu, bugün demokratik bir yeniden varoluşu müzakereyle, hukukla, cesaretle savunuyoruz. Bu kapsamda 1 yılı aşkın süren barış ve demokratik toplum sürecinde cumhuriyet tarihinde ilk kez siyasi partiler ortak bir sorumlulukla hareket etmiştir. Barış ilk kez bu düzeyde Meclis'in gündemi olmuştur, bu çatı ilk kez barışın öznesi olma onuruna namzet olmuştur. Bu gelişmeler kıymetli ve tarihi gelişmelerdir; bu ilkleri görmezden gelmek, tarihi görmezden gelmektir. İkinci yüzyılda bir ilki daha gerçekleştirmek Meclis'imizin ellerindedir. Demokratik bütünleşmeyle tamamlanmış cumhuriyet, 86 milyonun en hayati ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI; BARIŞ ŞİMDİ ONA VURULACAK MÜHRÜ BEKLİYOR'

Barışın tek taraflı olmayacağını söyleyen Bakırhan, "Şüphesiz; devletin, siyasetin, toplumun ve örgütün atacağı adımlar vardır. Hiçbirimiz bu sorumluluğun dışında değiliz. Farkındayız, hiçbir büyük barış bir günde kurulmadı ama hiçbir kalıcı barış da karşılıklı irade olmadan sağlanamadı. Bu dönemde tıkayan değil, yol açan bir iradeye ihtiyacımız var; şüpheye değil, güvene ihtiyacımız var. Tarihimiz birlikte yaşamanın büyük anılarıyla doludur. Meclis'in huzurunda Sayın Cumhurbaşkanına da seslenmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanı, barış ve demokratik toplum sürecinde ortaya koyduğunuz çözüm iradesine kıymet biçiyoruz. Sayın Bahçeli tarihi bir cesaretle Türkiye'nin önünü açtı. Öcalan, 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyla çözümün kapısını sonuna kadar açma iradesini gösterdi. Sayın Özgür Özel, Sayın Babacan, Sayın Arıkan, Sayın Davutoğlu başta olmak üzere muhalefet liderleri ve siyasi aktörler barış sürecinin yanında yer aldılar. Sayın Cumhurbaşkanı; barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir; Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Anaların barış duası sizinledir. Millet hazırdır, Türkiye hazırdır, tarih hazırdır, şimdi barışı kurmanın tam zamanıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı