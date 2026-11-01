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TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitmeyecektir"

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TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: 'Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitmeyecektir' Haber Videosunu İzle
TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: 'Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitmeyecektir'
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fonlarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin, mağdur yatırımcılara yapılacak ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağını belirterek, "Devletin hiçbir kuruşu buraya gitmeyecektir" dedi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fonlarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin, mağdur yatırımcılara yapılacak ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağını belirterek, "Devletin hiçbir kuruşu buraya gitmeyecektir" dedi.

Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, fonlarla ilgili manipülasyon ve dolandırıcılık iddiaları ile yatırımcıların zararlarının giderilmesine yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yönetim süreçlerinde eksikliklerin, yanlışların ve görevini kötüye kullanan kişilerin olabileceğini ifade eden Beyazıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konunun gündeme geldiği ilk andan itibaren net bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. Olayın üzerinin örtülmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Beyazıt, adli ve idari süreçlerin başlatıldığını kaydetti.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütüldüğünü belirten Beyazıt, Devlet Denetleme Kurulunun da ilgili kamu kurumları ve şirketlere yönelik incelemelere başladığını ifade etti. Beyazıt, mağdur yatırımcıların haklarının korunması amacıyla ayrıca çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

"Ödemeler manipülasyon yapanların paralarıyla yapılacak"

Manipülasyona karışmayan küçük yatırımcıların zararlarının giderilmesi için yasal düzenleme yönünde adım atıldığını söyleyen Beyazıt, ödemelerin kaynağına ilişkin şunları kaydetti:

"Ama şunu size temin ederek söylüyorum, asla ve asla devletten herhangi bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Devletin hiçbir kuruşu buraya gitmeyecektir. Tamamen fon olayındaki insanların, bu manipülasyon yapanların paralarıyla bunların iadesi, ödemeleri yapılacaktır."

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve ilgili diğer kurumlarda görevini kötüye kullanan ya da ihmalde bulunan kişiler olması halinde bunlara yönelik işlemlerin de yürütüleceğini belirten Beyazıt, sorumluların kimliğine bakılmaksızın gereğinin yapılacağını söyledi.

"Kim yaparsa yapsın gereği yapılacaktır"

AK Parti'nin vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Eğer burada fonlar kanalıyla birtakım manipülasyonlar yapılmışsa ki yapıldığını görüyoruz, dolandırıcılık yapılmışsa bunlarla ilgili her türlü cezai işlem, kim yaparsa yapsın, bunlarla ilgili gereği yapılacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen uyarı ve değerlendirmeleri önemsediklerini de ifade eden Beyazıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısında bu konuya dikkati çektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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