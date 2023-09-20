TBMM Başkanvekili ve KKTC Meclis Başkanvekili Hatay'da Depremzedelerin Sorunlarını Dinledi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve KKTC Meclis Başkanvekili Fazilet Özdenefe, Hatay'da depremzedelerin sorunlarını dinledi. Depremzede vatandaşlar, konteynerlerinin su geçirdiği, kırtasiye ve beslenme ve çocuklarının okula ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Hatay'da 220 bin civarında kalıcı konut yapılması gerektiğini, ancak bugüne kadar 32 bin konutun temelinin atılabildiğine dikkat çeken Biçer Karaca, vatandaşların kentin demografik yapısının değişmesi endişesi taşıdığını kaydetti.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, KKTC Meclis Başkanvekili Fazilet Özdenefe, CHP Hatay milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Nermin Yıldırım Kaya ve Servet Mullaoğlu ile beraber Hatay'da depremzedelerin sorunlarını dinledi. Yurttaşlar, konteynerlerinin su geçirdiğini dile getirdi. Bir yurttaş ise çocuklarına kırtasiye ve beslenme yardımı isteyerek, "Farklı ilçe deyip servis yapılmıyor" diyerek ulaşım sorununu yaşadıklarını söyledi.

Bir yurttaş çocuklarını Hatay'daki okulların durumu nedeniyle İzmir'e göndermek zorunda kaldığını belirterek, "Şu an çocuklarım burada değil. Onların yanıma getirilmesi için olanaklar istiyorum" dedi. Gece çalıştığı için çocuklarına bakacak kimsenin olmadığını belirten yurttaş, "Bakanımız da geldi fakat konuşulanların sadece burada kaldığına üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Biz konuşuyoruz, ortaya geçiyoruz, kendimizi yırtıyoruz ama hem çalışan, hem vatandaşım. Ama bunların burada kalması" diyerek sorunlarının not alındığını ama çözülmediğini ifade etti.

TARİHİ BİNAYI YENİDEN İNŞA EDEN FİRMA YETKİLİSİ: ORTALAMA 3 YIL

Karaca, yıkılan tarihi binalarla ilgili inşaat firması yetkililerinden de bilgi aldı. Bir firma yetkilisi, işlerinin 1000 gün süreceğini belirterek "Ortalama 3 yıl. Ama ince işçiliklerle biraz daha fazla sürebilir" diye bilgi verdi.

Yurttaşlar, işsizlikten de dert yandı. Toplum yararına programdan yararlanmak isteyen yurttaşlardan biri, belirli isimlere iş verildiğini iddia etti.

Karaca, Defne'de taşımalı eğitimde yaşanan sorula ilgili de bir yetkiliyle telefon ile görüştü. Karaca, yurttaşların çocukları için servis talep etti. Yetkili ise Defne'den Antakya'ya taşımalı eğitim veremeyeceklerini dile getirerek, "Biz Antakya'daki okula taşıyamayız, mevzuata aykırı. Bizim ilçe içerisinde yürüme mesafesi ve ulaşım olmayan yerlerin hepsini taşıyoruz zaten" dedi. Karaca, Defne'de uygun lise olmadığı için öğrencilerin Antakya'ya gitmesi gerektiğini aktardı. Yetkili ise sorunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çözebileceğini söyledi.

"220 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR AMA TEMELİ ATILAN 32 BİN"

Ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Biçer Karaca, Hatay'ın deprem sonrası çözülmeyen sorunlarının başında barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim sorunu olduğunu söyledi. Karaca, "Hatay'da 220 bin civarında kalıcı konut yapılması gerekiyor ama bugüne kadar 32 bin civarında kalıcı konutun temeli atılabilmiş durumda. Aynı zamanda deprem sırasında yıkılan binalarda hayatını kaybeden, yaralanan ve hala kayıplarına ulaşmaya çalışan yurttaşlarımızın hukuki süreçlerinin yerinde takibi, 8 ay sonra gelinen sürecin ve sorumlular hakkında hukuken yapılan işlemlerin, sonuçlanmayan ve henüz açılmayan davalar konusunda hak sahipleri adına, hukuk ve adalet arayanlar adına gerekli görüşmeleri yapmak üzere buradayız" diye konuştu.

Karaca, Hataylıların en büyük tereddüt ve kaygısının ilin demografik yapısının değişmesi olduğunu dile getirerek, "560 bin civarında ikametini Hatay'dan taşıyan ama bir o kadar da sığınmacıyı burada barındıran bir anlayışta, Hatay için demografik yapının korunması, sürdürülebilir hale gelmesi en önemli çözülmesi gereken ve Hataylıların en hassas olduğu noktadır. Demografik yapının bozulmaması, başka eller ve odaklar tarafından dönüştürülmesine olanak vermemek için Hataylı hemşehrilerimiz sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

KKTC Meclis Başkanvekili Fazilet Özdenefe ise depremin acısının KKTC'de de derinden hissedildiğini ve KKTC yurttaşlarının da depremde hayatını kaybettiğini kaydederek, "Onlarla ilgili başlatılan hukuk mücadelesiyle alakalı olarak, Cumhuriyet Meclisimiz olarak, iktidarı ve muhalefetiyle sürecin takipçisi olmamız hasebiyle bugün buradayım" dedi. Özdenefe, depremde ihmali olan kişilerin yargı önünde hesap vermesini istedi.