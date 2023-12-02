TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Bozdağ, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın ailesini ziyaret etti.

Aileye sabır temennisinde bulunan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sabır dileklerini de aileye iletti.

Daha sonra Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Bozdağ, Başkan Mehmet Kaya'dan bilgi aldı.

Burada konuşan Bozdağ, Şanlıurfa'nın tarımda büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bugün, Türkiye'nin en güçlü tarım merkezlerinin başında Şanlıurfa gelmektedir. Üzerinde tarımın da başkenti sayılacak bir ili temsil ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Şanlıurfa'da zirai alanda sulamaya açılan tarım alanlarına böyle baktığımızda çok büyük bir alanın sulamaya açıldığının en büyük şahidi siz değerli hemşehrilerimizsiniz. Açılan alanlar, açılmayı bekleyen alanlarla bütünleştiği takdirde Şanlıurfa'da sulanabilir alanın daha da artacağına ve bereketin yayılacağına, kazancın da artacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah bu sene sulama sezonunun açılışına kadar geçecek süre içerisinde hazırlıkları bitmiş bazı kanalların da artık sulamaya açılacağını DSİ Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanı'mız kendileri bize ifade ettiler. Bunların bu sene devreye girmesiyle de sulanabilir alanın daha çok artacağına ve çiftçimizin daha da çok kazançlı olacağına yürekten inanıyoruz."

Bozdağ, fıstık üretiminden daha fazla istifade etmek için çalışacaklarını, lisanslı depoyla ilgili ihtiyacın giderilmesi için de gereken adımları atacaklarını dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah hep beraber bu ihtiyacı giderme hususunda Ticaret Borsamızla da iş birliği ve dayanışma içerisinde olacağız. Yeni dönem bunu Şanlıurfa'mıza kazandırırsak herhalde önemli bir mesafeyi burada almış oluruz. Hep beraber bu alandan daha fazla istifade etmek için gayretimizi, çabamızı inşallah daha da artıracağız. Tabii toplulaştırma konusunda Şanlıurfa önemli sayılacak. Türkiye geneline bakarsak burası biraz daha ileride bir şey. Toplulaştırma konusunda mesafe aldığını görüyoruz. Daha bizim yapacak çok işimiz var. Şanlıurfa'da bereketin ve kazancın büyümesi için toplulaştırmanın ne kadar önemli olduğunu Şanlıurfalı hemşehrilerimiz bizden daha da iyi biliyor. Hükümetimiz inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde toplulaştırmaya daha da fazla kaynak aktarmak suretiyle, toplulaştırmadan sonra pek çok alandaki verim ve üründeki kalitenin de artacağına biz de yürekten inanıyoruz. Şanlıurfa için elimizden gelen ne varsa bir fazlasını yapmak bizim hepimizin ortak vazifesi."

Ziyarette Bozdağ'a, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da eşlik etti.