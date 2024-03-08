TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Kadınlar Arasında Büyük Bir Ayrımcılık Var

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Kamu hizmetlerine alınmada görevin gerektirdiği nitelikten başka hiçbir şey aranmaz kuralına rağmen yıllar yılı üniversiteyi bitirmiş veya herhangi bir meslek sahibi olmuş kadınlar bırakın kamuda memur olmayı, kamu işçisi dahi yapmadılar." dedi.

Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmada, tüm kadınların gününü tebrik etti.

Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasıyla kadın hakları konusunda yeni bir dönem açıldığını aktaran Bozdağ, seçme ve seçilme hakları başta olmak üzere pek çok alanda o zaman çok az ülkede olan yeniliklerin Türkiye'de yapıldığını kaydetti.

Bir zaman sonra Türkiye'de ideolojik yaklaşımlar içerisinde olanların kadınlar arasında büyük bir ayrımcılığa imza attıklarını belirten Bozdağ, anayasada insanların renk, dil, cinsiyet, mezhep, inanç ve benzeri ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olması hükmü bulunmasına rağmen haksızlıkları önlemek, adaleti tesis etmekle vazifeli yargı organlarının verdiği haksız ve hukuksuz kararlarla kadınların arasına büyük bir ayrımcılık girdiğini ifade etti.

Bozdağ, eğitim hakkının herkes için kıymetli bir hak olduğuna işaret ederek, "Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz, anayasa söylüyor. Ama bu ülkenin kadınlarının önemli bir kısmı sadece inançları gereği saçlarını örttükleri için tercih ettikleri kıyafet nedeniyle ortaöğretim ve yükseköğrenim hakkından mahrum edildiler. Yıllar yılı bunun adına hak dediler. Mahkemelere gidince kardeşlerimiz, mahkemeler hak sahiplerine siz haksızsınız diye kararlar tesis etti. Yıllar yılı bu ülkede bu haksızlık, bu zulüm devletin kurumları eliyle yargı organlarıyla devam etti. Bu haksızlığı sona erdirmek isteyen partiler beyanlarda bulundu diye kapatıldılar." diye konuştu.

En son 2008 yılının ocak ayında AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte anayasanın 10. ve 42. maddelerini değiştirerek hiç olmazsa yüksek öğrenim gören kadınların başı açık, başı örtülü, ayrımsız, öğrenimlerini yapabilmelerine imkan sağlayan anayasa değişikliğini yaptıklarını dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"411 el kaosa kalktı diye manşetler atıldı, arkasından bugün başörtülü kadınları partilerine katmak için yarışan CHP koşa koşa Anayasa Mahkemesi'ne gitti, bu değişikliklerin iptalini istedi. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi de anayasayı ayaklarının altına alarak haksız, hukuksuz anayasaya aykırı bir karar verdi ve bu düzenlemeleri iptal etti. Buradan bu kararın altında imzası olanları bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim. ve arkasından AK Parti'ye kapatma davası açtılar. Siz bir zulme dur demek için meşru yoldan yasal yoldan adım attınız diye adeta AK Parti'mize 14 Mart 2008'de kapatma davası açıldı. Türkiye zor geçti bu dönemde. Eğitim hakkı gasbedilen kadınlar olduğu gibi devletin hastanesine bu ülkenin başbakanının eşi hanımefendi Emine Erdoğan bir sanatçımızı ziyarete gitmek istediğinde GATA'ya kabul etmediler, giremedi GATA'ya. Böyle bir ortamdan geliyor Türkiye."

Bu eğitim hakkını gasbeden, kadınlar arasına ayrımcılık sokan anlayışı 2012 yılında sona erdirdiklerini hatırlatan Bozdağ, bugün Türkiye'de başı açık, başı örtülü ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretimde bütün kadınlara eğitim imkanını sonuna kadar açtıklarını aktardı.

Bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Bozdağ, Türkiye'de kadınları eğitimsiz bırakmayı marifet zanneden cahiliyet zihniyetinin modern Ebu Cehillerine inat bu ülkenin bütün kadınlarının eğitimden azami derecede istifade etmesi için yasakları, engelleri kaldırdıklarını ve eğitim hakkını kadınlara üst düzeyde verdiklerini anlattı.

Bundan sonra Türk kadınının sahip olduğu imkanlarla daha güçlü olacağının altını çizen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasada her Türk vatandaşı kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Kamu hizmetlerine alınmada görevin gerektirdiği nitelikten başka hiçbir şey aranmaz kuralına rağmen yıllar yılı üniversiteyi bitirmiş veya herhangi bir meslek sahibi olmuş kadınlar bırakın kamuda memur olmayı, kamu işçisi dahi yapmadılar. Memuriyete girmiş, sonradan başörtüsünü tercih edenleri memuriyetten attılar ve iş akitlerini feshettiler. Şimdi bu zulme son verdik mi, verdik. Bugün asker, polis, subay, doktor, hakim, savcı, pilot her meslekte başı açık, başı örtülü bu ülkenin şerefli kadınları görev yapıyor mu? Kıyamet koptu mu? 2012'den sonra attığımız adımlarla seçilme hakkının fiilen kullanılması önündeki haksız, hukuksuz, ayrımcı engeli kaldırdık ve bugün parlamentoda da belediyelerde de nice kadın kıyafetine, yaşam tarzına bakmaksızın siyaset yapma hakkını fiilen elde etmiş olduk. Biz bunu söyleyince hemen 'vay efendim diyorlar biz ta falan tarihte verdik.' Verdin de kullandırdın mı? Kim kullandırdı bu hakkı? Kadınlar arasındaki eşitsizliği sona erdiren lider, ayrımcılığa noktayı koyan lider, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Bozdağ, Türkiye'yi ve dünyayı şekillendirenlerin en güçlülerinin kadınlar olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ile Abdulkadir Emin Önen, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven de konuştu.