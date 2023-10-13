TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile görüşen Bozdağ, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret ederek, basına kapalı bir süre görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Bozdağ, burada Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bozdağ'a Şanlıurfa AK Parti milletvekilleri Emin Önen, Abdurrahim Dusak, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak ve Faruk Pınarbaşı ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu eşlik etti.